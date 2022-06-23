https://arabic.sputniknews.com/20220623/الأمم-المتحدة-أكثر-من-2000-شخص-بين-قتيل-وجريح-إثر-زلزال-أفغانستان-حتى-الآن-1064107864.html
الأمم المتحدة: أكثر من 2000 شخص بين قتيل وجريح إثر زلزال أفغانستان حتى الآن
الأمم المتحدة: أكثر من 2000 شخص بين قتيل وجريح إثر زلزال أفغانستان حتى الآن
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الاكبروف، إن "حوالي 800 شخص لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب أفغانستان، وأصيب أكثر من 1.4 ألف". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:36+0000
2022-06-23T14:36+0000
2022-06-23T14:36+0000
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064034388_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_6201ac730850a0d3288b8691b6785537.jpg
وقال الاكبروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وفقا لأحدث المعلومات التي تلقيناها، فقد تأكد أن حوالي 800 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 1400، كثير منهم في حالة خطيرة، وعدة آلاف من المنازل دمرت وألحقت أضرارا".ووفقا له، فإن عملية الإنقاذ والبحث مستمرة، وعلى الأرجح ، سيزداد عدد الخسائر التي تم تحديدها.وقال ممثل "طالبان" ( المنظمة الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، إن المساعدات الإنسانية على خلفية الزلزال المدمر وصلت إلى أفغانستان من عدة دول، لا سيما قطر وإيران وباكستان.وأضاف: "في إطار جهود الإغاثة الليلة الماضية لضحايا الزلزال، وصلت طائرة تحمل مساعدات إنسانية من قطر إلى كابول... ووصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية من إيران ...ووصلت ثماني شاحنات محملة بالمواد الغذائية وإمدادات الطوارئ من باكستان إلى بكتيكا".بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجاهد، في مقابلة مع قناة "Tolo News TV" المحلية، وصول مساعدات إلى أفغانستان من "عدة" دول.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/عدد-قتلى-زلزال-أفغانستان-المدمر-يصل-إلى-1500-شخص-1064070566.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/16/1064034388_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_b9d89cc06f3dfbe67a946495f0f4dd52.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
الأمم المتحدة: أكثر من 2000 شخص بين قتيل وجريح إثر زلزال أفغانستان حتى الآن
تابعنا عبر
قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أفغانستان، رامز الاكبروف، إن "حوالي 800 شخص لقوا حتفهم في الزلزال الذي ضرب أفغانستان، وأصيب أكثر من 1.4 ألف".
وقال الاكبروف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "وفقا لأحدث المعلومات التي تلقيناها، فقد تأكد أن حوالي 800 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 1400، كثير منهم في حالة خطيرة، وعدة آلاف من المنازل دمرت وألحقت أضرارا".
ووفقا له، فإن عملية الإنقاذ والبحث مستمرة، وعلى الأرجح ، سيزداد عدد الخسائر التي تم تحديدها.
وقال ممثل "طالبان" ( المنظمة الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، إن المساعدات الإنسانية على خلفية الزلزال المدمر وصلت إلى أفغانستان من عدة دول، لا سيما قطر وإيران وباكستان.
وأضاف
: "في إطار جهود الإغاثة الليلة الماضية لضحايا الزلزال، وصلت طائرة تحمل مساعدات إنسانية من قطر إلى كابول... ووصلت طائرتان تحملان مساعدات إنسانية من إيران ...ووصلت ثماني شاحنات محملة بالمواد الغذائية وإمدادات الطوارئ من باكستان إلى بكتيكا".
بالإضافة إلى ذلك، أعلن مجاهد، في مقابلة مع قناة "Tolo News TV" المحلية، وصول مساعدات إلى أفغانستان من "عدة" دول.