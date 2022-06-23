https://arabic.sputniknews.com/20220623/الأمن-الأردني-يعلن-مقتل-فتاة-داخل-حرم-جامعي-بعد-إطلاق-نار-من-أحد-الأشخاص-1064095038.html
الأمن الأردني يعلن مقتل فتاة داخل حرم جامعي بعد إطلاق نار من أحد الأشخاص
الأمن الأردني يعلن مقتل فتاة داخل حرم جامعي بعد إطلاق نار من أحد الأشخاص
أعلن الأمن الأردني مقتل فتاة داخل الحرم الجامعي، بإحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمان. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:01+0000
2022-06-23T12:01+0000
2022-06-23T12:01+0000
أخبار الأردن
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ووفقا لبيان نشرته مديرية الأمن العام الأردنية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت تعرض فتاة لإطلاق نار داخل حرم إحدى الجامعات الخاصة.وقال البيان: "أقدم أحد الاشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة".وبعد وقت قليل من إصدار هذا البيان وعبر تعليق رسمي عليه من مديرية الأمن العام الأردني، أكدت وفاة الفتاة بعد وصولها إلى المستشفى.وقالت في تعليقها: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة باصابتها وما زال التحقيق جاريا".وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، قد أصدرت بيانا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 2021، أكدت فيه أن هناك 13 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 14 أنثى، منذ بداية 2021، حتى اليوم، كما رصدت 18 جريمة قتل أسرية خلال عام 2020.فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 امرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم، وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.
https://arabic.sputniknews.com/20190128/عفو-عام-الأردن-جريمة-قتل-مخدرات-نزع-أعضاء-بشرية-الرق-رشوة-1038614376.html
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أخبار الأردن
الأمن الأردني يعلن مقتل فتاة داخل حرم جامعي بعد إطلاق نار من أحد الأشخاص
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أعلن الأمن الأردني مقتل فتاة داخل الحرم الجامعي، بإحدى الجامعات الخاصة شمال العاصمة عمان.
ووفقا لبيان نشرته مديرية الأمن العام الأردنية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت تعرض فتاة لإطلاق نار داخل حرم إحدى الجامعات الخاصة.
وقال البيان: "أقدم أحد الاشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة".
وفيما أوضح البيان أن الفتاة أصيبت، وتم نقلها إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف، مؤكدا أنها في حالة سيئة"، أكد أن الشخص الذي أطلق النار عليها لاذ بالفرار.
وبعد وقت قليل من إصدار هذا البيان وعبر تعليق رسمي عليه من مديرية الأمن العام الأردني، أكدت وفاة الفتاة بعد وصولها إلى المستشفى.
وقالت في تعليقها: "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة باصابتها وما زال التحقيق جاريا".
وكانت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، قد أصدرت بيانا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 2021، أكدت فيه أن هناك 13 جريمة قتل أسرية ذهب ضحيتها 14 أنثى، منذ بداية 2021، حتى اليوم، كما رصدت 18 جريمة قتل أسرية خلال عام 2020.
وبحسب تضامن، أظهر التقرير الإحصائي الجنائي لعام 2020 والصادر عن إدارة المعلومات الجنائية وقوع 90 جريمة قتل عمد وقصد إلى جانب 9 جرائم ضرب مفضي إلى الموت، وأن عدد الجناة في جرائم القتل العمد والقصد بلغ 201 شخص من بينهم 7 نساء وشكلن ما نسبته 3.5% من مجموع الجناة.
فيما بلغ عدد المجني عليهم في هذه الجرائم 99 شخصاً من بينهم 22 امرأة وبنسبة 22.2% من مجموع المجني عليهم، وهي شكاوى جرائم قد تتغير أوصافها القانونية عند إحالتها إلى القضاء.