https://arabic.sputniknews.com/20220623/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يرفض-الإصلاحات-التي-يريدها-صندوق-النقد-الدولي-1064088299.html
الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي
الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي
رفض الاتحاد العام التونسي للشغل ما طرحه صندوق النقد الدولي من رؤية إصلاحية داخل تونس. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T10:51+0000
2022-06-23T10:51+0000
2022-06-23T10:51+0000
أخبار تونس اليوم
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وحسب كلمة له اليوم الخميس، نشرها اتحاد الشغل التونسي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي رفض الاتحاد لكل ما طرحه صندوق النقد الدولي من شروط لبدء مفاوضات مع تونس.وقال الطبوبي: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن استعداده لبدء مفاوضات مع تونس حول برنامج دعم، مشترطا عددا من الإصلاحات.وعن تلك الإصلاحات أكد بيان صادر عن الصندوق أنه "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، بما يشمل إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".من جانبه قال مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور: "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".يشار إلى أن تونس كانت قد أجرت لقاءات مع الصندوق، من اجل الحصول على قرض جديد، بعد ارتفاع نسب التضخم لديها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي
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رفض الاتحاد العام التونسي للشغل ما طرحه صندوق النقد الدولي من رؤية إصلاحية داخل تونس.
وحسب كلمة له اليوم الخميس، نشرها اتحاد الشغل التونسي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي رفض الاتحاد لكل ما طرحه صندوق النقد الدولي
من شروط لبدء مفاوضات مع تونس.
وقال الطبوبي: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن استعداده لبدء مفاوضات مع
تونس حول برنامج دعم، مشترطا عددا من الإصلاحات.
وعن تلك الإصلاحات أكد بيان صادر عن الصندوق أنه "يتعين أن تتصدى تونس على نحو عاجل للاختلالات في ماليتها العامة من خلال زيادة العدالة الضريبية، بما يشمل إحلال التحويلات الموجهة إلى الفقراء محل نظام الدعم المعمم، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي".
وقال البيان: "اتخذنا القرار بعد سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرت لأشهر عدة".
من جانبه قال مدير الصندوق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور: "في ظل التداعيات الحادة للحرب في أوكرانيا، تصبح الحاجة إلى سرعة تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة أكثر إلحاحا".
يشار إلى أن تونس كانت قد أجرت لقاءات مع الصندوق، من اجل الحصول على قرض جديد، بعد ارتفاع نسب التضخم لديها.