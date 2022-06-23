https://arabic.sputniknews.com/20220623/الجيش-السوداني-يرسل-تعزيزات-إلى-الحدود-مع-إثيوبيا-بعد-اشتباكات-أسفرت-عن-فقدان-7-جنود-وإصابة-آخر-1064098363.html
الجيش السوداني يرسل تعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا بعد اشتباكات أسفرت عن فقدان 7 جنود وإصابة آخر
الجيش السوداني يرسل تعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا بعد اشتباكات أسفرت عن فقدان 7 جنود وإصابة آخر
قتل شخص وفقد ما لايقل عن 7 جنود من القوات المسلحة السودانية، إثر اشتباكات وقعت أمس الأربعاء، على الحدود مع إثيوبيا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:40+0000
2022-06-23T12:40+0000
2022-06-23T12:40+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، قولها إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة".وأضافت المصادر، أن "الجيش أرسل العشرات من الجنود للمنطقة بعد توافر معلومات عن تمركز قوات إثيوبية لإسناد مزارعين إثيوبيين"، متابعة: "جرح جندي وفقد 7 آخرون، وتم إسعاف المصاب لمستشفي السلاح الطبي بالقضارف".وشهدت العلاقات السودانية الإثيوبية، مؤخرا توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، حينها إثيوبيا بالمماطلة لعدم ترسيم الحدود، مؤكدا تصميم بلاده على تعمير أراضي الفشقة.كما قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، إن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة الحدودية، التي تشهد اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية إثر ادعاء كل طرف تبعيتها له.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/حميدتي-وآبي-أحمد-يبحثان-تعزيز-العلاقات-الثنائية-بين-السودان-وإثيوبيا-1056858127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا
الجيش السوداني يرسل تعزيزات إلى الحدود مع إثيوبيا بعد اشتباكات أسفرت عن فقدان 7 جنود وإصابة آخر
تابعنا عبر
قتل شخص وفقد ما لايقل عن 7 جنود من القوات المسلحة السودانية، إثر اشتباكات وقعت أمس الأربعاء، على الحدود مع إثيوبيا.
ونقل موقع "سودان تريبيون
"، عن مصادر عسكرية، قولها إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة".
وأضافت المصادر، أن "الجيش أرسل العشرات من الجنود للمنطقة بعد توافر معلومات عن تمركز قوات إثيوبية لإسناد مزارعين إثيوبيين"، متابعة: "جرح جندي وفقد 7 آخرون، وتم إسعاف المصاب لمستشفي السلاح الطبي بالقضارف".
وشهدت العلاقات السودانية الإثيوبية
، مؤخرا توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.
واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، حينها إثيوبيا بالمماطلة لعدم ترسيم الحدود، مؤكدا تصميم بلاده على تعمير أراضي الفشقة.
كما قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن ياسر العطا، إن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة الحدودية
، التي تشهد اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية إثر ادعاء كل طرف تبعيتها له.