https://arabic.sputniknews.com/20220623/الحرس-الثوري-الإيراني-يعيين-رئيسا-جديدا-للاستخبارات-خلفا-لحسين-طائب-1064092372.html
الحرس الثوري الإيراني يعيين رئيسا جديدا للاستخبارات خلفا لحسين طائب
الحرس الثوري الإيراني يعيين رئيسا جديدا للاستخبارات خلفا لحسين طائب
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تعيين العميد محمد كاظمي رئيسا جديدا لجهاز المخابرات التابع له خلفا لحسين طائب. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T11:12+0000
2022-06-23T11:12+0000
2022-06-23T11:12+0000
أخبار إيران
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/37/1043133702_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_8221de99ef359aa08c2d92c483aaca8c.jpg
وقال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري إنه "تم تعيين العميد محمد كاظمي رئيسا لجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني"، وذلك بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف: أنه "تم تعيين الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، مستشارا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني بأمر من اللواء حسين سلامي".وأشار إلى أن "الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني كان مسؤولا عن جهاز حماية المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني لسنوات عديدة ولديه خبرة كبيرة في الشؤون الأمنية والأمنية والاستخباراتية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في وقت سابق، أن "رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني حسين طائب تم إقالته من منصبه، بعد فشله في استهداف سياح إسرائيليين في تركيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220621/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-أعداؤنا-محبطون-وعاجزون-ويبحثون-عن-مخرج-1063980766.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104313/37/1043133702_75:0:2296:1666_1920x0_80_0_0_1b997c3cfd27df5a29f7c4dcf2cad624.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني يعيين رئيسا جديدا للاستخبارات خلفا لحسين طائب
تابعنا عبر
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، تعيين العميد محمد كاظمي رئيسا جديدا لجهاز المخابرات التابع له خلفا لحسين طائب.
وقال رمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري إنه "تم تعيين العميد محمد كاظمي رئيسا لجهاز المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني"، وذلك بحسب وكالة تسنيم الإيرانية
.
وأضاف: أنه "تم تعيين الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، مستشارا للقائد العام للحرس الثوري الإيراني بأمر من اللواء حسين سلامي".
وأشار إلى أن "الرئيس الجديد لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني كان مسؤولا عن جهاز حماية المخابرات التابع للحرس الثوري الإيراني لسنوات عديدة ولديه خبرة كبيرة في الشؤون الأمنية والأمنية والاستخباراتية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية زعمت في وقت سابق، أن "رئيس جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني حسين طائب تم إقالته من منصبه
، بعد فشله في استهداف سياح إسرائيليين في تركيا".