https://arabic.sputniknews.com/20220623/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-انتشار-عبوات-زيت-طعام-غير-صالحة-للاستهلاك-الآدمي-في-الأسواق-1064098502.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق
الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:43+0000
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وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن هذا خبر "غير صحيح"، وناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤدي ذلك إلى إثارة البلبلة.وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، موضحا بأنه "قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق".وشددت الوزارة في ردها على المركز الإعلامي "أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة".وأكدت الوزارة على أنه "تشن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة".
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الحكومة المصرية تكشف حقيقة انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأسواق
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له اليوم، أن هذا خبر "غير صحيح"، وناشدت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، حتى لا يؤدي ذلك إلى إثارة البلبلة.
وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، موضحا بأنه "قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق".
وشددت الوزارة في ردها على المركز الإعلامي "أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة".
وأكدت الوزارة على أنه "تشن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة".