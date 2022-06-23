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الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية
الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية
قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 31 يوليو/ المقبل. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:33+0000
2022-06-23T13:33+0000
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ونقل موقع "اليوم 24" عن الحكومة المغربية بيانا، ألقاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي تلا الاجتماع الأسبوعي، قال إن مجلسها تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.375 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.وأوضح الناطق باسم الحكومة المغربية أن حالة الطوارئ ستمدد في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).ويهدف قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي جائحة كوفيد19.يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كان قد اختار بلدة بيتز الفرنسية، لقضاء فترة نقاهة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضح موقع "المغرب اليوم" أن الملك محمد السادس متواجد في فرنسا في زيارة غير رسمية منذ أسابيع قبل أن يعلن الديوان الملكي أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد دون أعراض.وأضاف الموقع أن الملك يواصل ممارسة مهامه الرسمية رغم مرضه، حيث يوقع على الرسائل السامية والتهنئات الموجهة إلى الرؤساء والملوك.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

الحكومة المغربية تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية

13:33 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNAإجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس "كورونا"
إجراءات طبية في المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / FADEL SENNA
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قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 31 يوليو/ المقبل.
ونقل موقع "اليوم 24" عن الحكومة المغربية بيانا، ألقاه الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي تلا الاجتماع الأسبوعي، قال إن مجلسها تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.375 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح الناطق باسم الحكومة المغربية أن حالة الطوارئ ستمدد في سائر أرجاء التراب الوطني، لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).
ويهدف قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة في الحد من تفشي جائحة كوفيد19.
يذكر أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، كان قد اختار بلدة بيتز الفرنسية، لقضاء فترة نقاهة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح موقع "المغرب اليوم" أن الملك محمد السادس متواجد في فرنسا في زيارة غير رسمية منذ أسابيع قبل أن يعلن الديوان الملكي أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد دون أعراض.
وأضاف الموقع أن الملك يواصل ممارسة مهامه الرسمية رغم مرضه، حيث يوقع على الرسائل السامية والتهنئات الموجهة إلى الرؤساء والملوك.
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