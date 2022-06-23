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https://arabic.sputniknews.com/20220623/الحلبوسي-يوجه-رسالة-إلى-الصدر-سنمضي-لتحقيق-إصلاح-حقيقي-1064101435.html
الحلبوسي يوجه رسالة إلى الصدر: سنمضي لتحقيق إصلاح حقيقي
الحلبوسي يوجه رسالة إلى الصدر: سنمضي لتحقيق إصلاح حقيقي
وجه محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:29+0000
2022-06-23T13:29+0000
العالم العربي
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وأكد الحلبوسي في رسالته أن كل طرف سيواصل المضي قدما من موقعه من أجل تحقيق إصلاح حقيقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.وكتب الحلبوسي على "تويتر"، اليوم الخميس: "بدأنا الطريق من أجل الشعب".وتابع: "وسنمضي كل من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه من تحقيق الإصلاح الحقيقي الذي يتطلع له العراقيون".وأثنى الحلبوسي على مقتدى الصدر مؤكدا أنه يقدم التضحيات بلا ثمن ووصفه بأنه حاضر دائما بلا غياب.
https://arabic.sputniknews.com/20220613/الحلبوسي-خيار-حل-البرلمان-العراقي-لم-يطرح-حتى-الآن--1063524028.html
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العالم العربي

الحلبوسي يوجه رسالة إلى الصدر: سنمضي لتحقيق إصلاح حقيقي

13:29 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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وجه محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وأكد الحلبوسي في رسالته أن كل طرف سيواصل المضي قدما من موقعه من أجل تحقيق إصلاح حقيقي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2022
الحلبوسي: خيار حل البرلمان العراقي لم يطرح حتى الآن
13 يونيو, 13:14 GMT
وكتب الحلبوسي على "تويتر"، اليوم الخميس: "بدأنا الطريق من أجل الشعب".
وتابع: "وسنمضي كل من موقعه الوطني داخل مجلس النواب وخارجه من تحقيق الإصلاح الحقيقي الذي يتطلع له العراقيون".
وأثنى الحلبوسي على مقتدى الصدر مؤكدا أنه يقدم التضحيات بلا ثمن ووصفه بأنه حاضر دائما بلا غياب.
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