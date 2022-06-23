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https://arabic.sputniknews.com/20220623/الخارجية-البريطانية-نسعى-لفتح-ممر-لإخراج-الحبوب-من-الموانئ-الأوكرانية-1064079592.html
الخارجية البريطانية: نسعى لفتح ممر لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية
الخارجية البريطانية: نسعى لفتح ممر لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن لندن تسعى لفتح ممر لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:28+0000
2022-06-23T08:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
حبوب
أخبار أوكرانيا
تصدير
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وقالت تراس في مؤتمر صحيفي مع مظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة: "نسعى لفتح ممر لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية"، مضيفة "المبادرة التركية مهمة جدا لإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا وتهدئة الوضع في أوكرانيا، وسنعمل على إبقاء المباحثات قائمة إلى أن يتم تحقيق السلام في أوكرانيا".وأضافت: "نحاول أن نفتح ممرا لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية وهناك دعم من الأمم المتحدة في هذا الأمر"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يكن هناك حل لخروج الحبوب من الموانئ الأوكرانية سيتسبب ذلك في حدوث مجاعة في مناطق مختلفة من العالم".ولفتت الوزيرة البريطانية إلى أنها تتوقع حل أزمة إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر المقبل.من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أنه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن أزمة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، فسيتم إنشاء منطقة آمنة في البحر الأسود لنقل السفن المحملة بالحبوب، قائلا: "نحن مستمرون في مساعينا لحل أزمة الحبوب وعلى تواصل مستمر مع روسيا وأوكرانيا ونرى أن خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة واقعية ويمكن تنفيذها".وردا على سؤال يتعلق بالمزاعم المتعلقة بقيام روسيا بيع الحبوب الأوكرانية بطريقة غير شرعية، قال تشاووش أوغلو: "متابعة هذا المسار بسيط جدا. أي مواطن عادي يمكنه متابعة كل سفينة من أين دخلت وإلى أين تتوجه، بالتالي نحن نرد على كل الادعاءات بشكل جدي. نقوم بمتابعة السفن ومن أي موانئ خرجت منها، ووجدنا أن هذه الحبوب منشأها روسيا".وأردف الوزير التركي بقوله: "نحن نعارض بالطبع إخراج الحبوب الأوكرانية وبيعها إلى أي دولة إما من قبل روسيا أو الدول الأخرى هذا أمر غير مقبول وتركيا ضد كل تلك الأنشطة".
https://arabic.sputniknews.com/20220622/سفينة-تجارية-تركية-تبحر-من-ميناء-ماريوبول-بعد-محادثات-في-موسكو-حول-تصدير-الحبوب-1064036021.html
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العالم, حبوب, أخبار أوكرانيا, تصدير

الخارجية البريطانية: نسعى لفتح ممر لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية

08:28 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، أن لندن تسعى لفتح ممر لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية.
وقالت تراس في مؤتمر صحيفي مع مظيرها التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة: "نسعى لفتح ممر لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية"، مضيفة "المبادرة التركية مهمة جدا لإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا وتهدئة الوضع في أوكرانيا، وسنعمل على إبقاء المباحثات قائمة إلى أن يتم تحقيق السلام في أوكرانيا".

وأضافت: "نحاول أن نفتح ممرا لإخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية وهناك دعم من الأمم المتحدة في هذا الأمر"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يكن هناك حل لخروج الحبوب من الموانئ الأوكرانية سيتسبب ذلك في حدوث مجاعة في مناطق مختلفة من العالم".

ولفتت الوزيرة البريطانية إلى أنها تتوقع حل أزمة إخراج الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر المقبل.
سفينة حاويات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
سفينة تجارية تركية تبحر من ميناء ماريوبول بعد محادثات في موسكو حول تصدير الحبوب
أمس, 11:23 GMT
من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي أنه في حال تم التوصل لاتفاق بشأن أزمة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، فسيتم إنشاء منطقة آمنة في البحر الأسود لنقل السفن المحملة بالحبوب، قائلا: "نحن مستمرون في مساعينا لحل أزمة الحبوب وعلى تواصل مستمر مع روسيا وأوكرانيا ونرى أن خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة واقعية ويمكن تنفيذها".

وأضاف: "في حال الاتفاق على الخطة، سيتم إنشاء مركز متابعة في إسطنبول ليتم متابعة عملية سير السفن، وسيتم إنشاء منطقة آمنة في مياه البحر الأسود وسنتأكد من خلو هذه المنطقة من الأسلحة خلال دخول وخروج السفن"، موضحا أن تركيا تلقت ردودا إيجابية نوعا ما من روسيا في هذا الشأن.

وردا على سؤال يتعلق بالمزاعم المتعلقة بقيام روسيا بيع الحبوب الأوكرانية بطريقة غير شرعية، قال تشاووش أوغلو: "متابعة هذا المسار بسيط جدا. أي مواطن عادي يمكنه متابعة كل سفينة من أين دخلت وإلى أين تتوجه، بالتالي نحن نرد على كل الادعاءات بشكل جدي. نقوم بمتابعة السفن ومن أي موانئ خرجت منها، ووجدنا أن هذه الحبوب منشأها روسيا".

وأردف الوزير التركي بقوله: "نحن نعارض بالطبع إخراج الحبوب الأوكرانية وبيعها إلى أي دولة إما من قبل روسيا أو الدول الأخرى هذا أمر غير مقبول وتركيا ضد كل تلك الأنشطة".
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