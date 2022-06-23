https://arabic.sputniknews.com/20220623/الخارجية-الروسية-موسكو-تتطلع-لتنفيذ-التحالف-المشترك-مع-أذربيجان-1064118345.html
الخارجية الروسية: موسكو تتطلع لتنفيذ "التحالف المشترك" مع أذربيجان"
الخارجية الروسية: موسكو تتطلع لتنفيذ "التحالف المشترك" مع أذربيجان"
قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "باكو راضية عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو". 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:06+0000
2022-06-23T16:06+0000
2022-06-23T16:06+0000
سيرغي لافروف
روسيا
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وأضاف علييف: "أود أن أعرب مرة أخرى عن ارتياحي لتطور العلاقات السياسية والحوار المستمر على أعلى مستوى وتطور العلاقات التجارية والاقتصادية التي تظهر أيضا ديناميكيات هذا العام".ووفقا لعلييف، فمن الأسهل "تمييز المجالات التي لا يوجد فيها تعاون وثيق بين باكو وموسكو".ونقل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بدوره تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن "موسكو عازمة على تنفيذ إعلان التحالف المشترك بين البلدين الموقع خلال زيارة الرئيس الأذربيجاني في فبراير 2022".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/لافروف-معدل-النمو-التجاري-بين-روسيا-وإيران-مستمر-رغم-العقوبات-1064096746.html
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سبوتنيك عربي
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سيرغي لافروف, روسيا
الخارجية الروسية: موسكو تتطلع لتنفيذ "التحالف المشترك" مع أذربيجان"
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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "باكو راضية عن تطور العلاقات السياسية والاقتصادية مع موسكو".
وأضاف علييف: "أود أن أعرب مرة أخرى عن ارتياحي لتطور العلاقات السياسية والحوار المستمر على أعلى مستوى وتطور العلاقات التجارية والاقتصادية التي تظهر أيضا ديناميكيات هذا العام".
ووفقا لعلييف، فمن الأسهل "تمييز المجالات التي لا يوجد فيها تعاون وثيق بين باكو وموسكو".
ونقل وزير الخارجية الروسي
، سيرغي لافروف بدوره تحيات الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن "موسكو عازمة على تنفيذ إعلان التحالف المشترك بين البلدين الموقع خلال زيارة الرئيس الأذربيجاني في فبراير 2022".