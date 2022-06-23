https://arabic.sputniknews.com/20220623/الخارجية-الصينية-المصالح-المشتركة-بين-بكين-ونيودلهي-تفوق-خلافاتهما-1064078127.html
الخارجية الصينية: مصالحنا المشتركة مع نيودلهي تفوق خلافاتنا
الخارجية الصينية: مصالحنا المشتركة مع نيودلهي تفوق خلافاتنا
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن المصالح المشتركة بين بكين ونيودلهي تفوق إلى حد كبير خلافاتهما. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:52+0000
2022-06-23T07:52+0000
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وقال خلال لقائه مع السفير الهندي الجديد لدى الصين، براديب كومار راوات، في بكين إنه "يتعين على الجانبين دعم بعضهما البعض بدلا من تقويض بعضهما البعض، وتعزيز التعاون، وتدعيم الثقة المتبادلة عوضا عن تبادل الشكوك"، وفق وكالة "شينخوا".بدوره، تطرق السفير الهندي إلى تاريخ التبادلات المثمر بين البلدين، مؤكدا أن الهند "ستتبع بحزم سياسة خارجية مستقلة، كما تعتزم العمل مع الصين على التمسك بالتوافق الاستراتيجي الذي توصل إليه زعيما البلدين"، مضيفا أن نيودلهي ستعمل على معالجة الخلافات مع الصين بشكل مناسب، وتعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة دفع التعاون الثنائي.
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العالم, أخبار الهند اليوم, الصين, تعاون
الخارجية الصينية: مصالحنا المشتركة مع نيودلهي تفوق خلافاتنا
07:52 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن المصالح المشتركة بين بكين ونيودلهي تفوق إلى حد كبير خلافاتهما.
وقال خلال لقائه مع السفير الهندي الجديد لدى الصين، براديب كومار راوات، في بكين إنه "يتعين على الجانبين دعم بعضهما البعض بدلا من تقويض بعضهما البعض، وتعزيز التعاون، وتدعيم الثقة المتبادلة عوضا عن تبادل الشكوك"، وفق وكالة "شينخوا".
ودعا إلى "دفع العلاقات الثنائية لتعود إلى مسار التنمية المستقرة والسليمة في أقرب وقت، ومواجهة التحديات العالمية المختلفة على نحو مشترك، وحماية المصالح المشتركة لكل من الصين والهند والدول النامية الأخرى"، مشيرا إلى ضرورة "التمسك بالتوافق الاستراتيجي الذي توصل إليه زعيما البلدين، والإصرار على وضع قضية الحدود في موقع مناسب ضمن العلاقات الثنائية، والسعي للتوصل إلى حلول من خلال الحوار والتشاور".
بدوره، تطرق السفير الهندي إلى تاريخ التبادلات المثمر بين البلدين، مؤكدا أن الهند "ستتبع بحزم سياسة خارجية مستقلة، كما تعتزم العمل مع الصين على التمسك بالتوافق الاستراتيجي الذي توصل إليه زعيما البلدين"، مضيفا أن نيودلهي ستعمل على معالجة الخلافات مع الصين بشكل مناسب، وتعزيز الثقة المتبادلة، ومواصلة دفع التعاون الثنائي.