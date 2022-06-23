الصحة العالمية: الاجتماع الطارئ حول جدري القردة ما زال مستمرا
13:10 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 13:14 GMT 23.06.2022)
© AP Photo / Anja Niedringhausعلامة منظمة الصحة العالمية
© AP Photo / Anja Niedringhaus
عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعاً طارئاً، اليوم الخميس، لتحديد ما إذا كانت ستصنف تفشي جدري القردة عالمياً على أنه "حالة طوارئ صحية عامة" تستدعي قلقاً دوليا.
وأفادت وسائل إعلام بأن المنظمة اعتبرت تفشي الفيروس الجديدة جائحة عالمية مع أكثر من 3500 حالة في 58 دولة وتتوسع بسرعة عبر القارات.
Declaration—@TheWHN Network today announced that they are declaring the current #monkeypox outbreak a pandemic with over 3500 cases across 58 countries and the rapidly expanding across continents. The outbreak will not stop without concerted global action.https://t.co/bGNR9iSHNd pic.twitter.com/ggO7gWldeD— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) June 23, 2022
وغردت المنظمة عبر "تويتر" بأن الاجتماع الأول للجنة الطوارئ بشأن تفشي مرض جدري القردة مستمر حاليا.
The first Emergency Committee meeting regarding the multi-country #monkeypox outbreak is currently ongoing https://t.co/1zoGHShNb0 pic.twitter.com/zyWlOu0uE2— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 23, 2022
وفقا لرويترز، ستقرر منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس ما إذا كانت ستعلن أن مرض جدري القردة يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، مما أثار انتقادات من كبار العلماء الأفارقة الذين يقولون إنها كانت أزمة في منطقتهم منذ سنوات.
وأضافت: "طوارئ الصحة العمومية التي تثير قلقاً دولياً" هي أعلى مستويات التأهب لدى منظمة الصحة العالمية. لا تعلن الوكالة عن الأوبئة، لكنها بدأت في استخدام المصطلح لوصف COVID-19 في مارس 2020.