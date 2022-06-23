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https://arabic.sputniknews.com/20220623/الصحة-العالمية-تنفي-علاقتها-بالبيان-الذي-أعلن-جدري-القرود-جائحة-عالمية-1064115813.html
الصحة العالمية تنفي علاقتها بالبيان الذي أعلن جدري القرود "جائحة عالمية"
الصحة العالمية تنفي علاقتها بالبيان الذي أعلن جدري القرود "جائحة عالمية"
نأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود اليوم الخميس. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:56+0000
2022-06-23T14:56+0000
منظمة الصحة العالمية
جدري القردة
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وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.وبدأ اليوم الخميس اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع مع جدرى القرود، حيث سيقوم المشاركون بتقييم خطر تفشى هذه العدوى.وتتمثل أهداف هذا الاجتماع في تقديم الآراء إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حول ما إذا كان الحدث يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وأيضًا بشأن التوصيات المؤقتة المحتملة المقترحة، حسبما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة.وأخبرت منظمة الصحة العالمية، بدورها وكالة "سبوتنيك" أن هذا البيان "لا علاقة له بمنظمة الصحة العالمية".وقالت الخدمة الصحفية للمنظمة: "لم يكن هذا تصريحًا من منظمة الصحة العالمية، على ما يبدو، أصدرت مجموعة تسمى شبكة الصحة العالمية هذه التصريحات، ولكنها ليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بمنظمة الصحة العالمية".
https://arabic.sputniknews.com/20220615/الصحة-العالمية-تستجيب-لمطلب-تغيير-تسمية-جدري-القرود-1063635703.html
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منظمة الصحة العالمية, جدري القردة

الصحة العالمية تنفي علاقتها بالبيان الذي أعلن جدري القرود "جائحة عالمية"

14:56 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPASمقر منظمة الصحة العالمية
مقر منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / YURI GRIPAS
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نأت منظمة الصحة العالمية بنفسها عن بيان شبكة الصحة العالمية الذي أعلن تفشي مرض جدري القرود اليوم الخميس.
وأبلغت شبكة الصحة العالمية (وهي منظمة غير ربحية)، عن 3400 حالة إصابة بجدري القرود في 58 دولة في بيان وأعلنت تفشي المرض كجائحة.
وبدأ اليوم الخميس اجتماع لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوضع مع جدرى القرود، حيث سيقوم المشاركون بتقييم خطر تفشى هذه العدوى.
وتتمثل أهداف هذا الاجتماع في تقديم الآراء إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حول ما إذا كان الحدث يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، وأيضًا بشأن التوصيات المؤقتة المحتملة المقترحة، حسبما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة.
وأخبرت منظمة الصحة العالمية، بدورها وكالة "سبوتنيك" أن هذا البيان "لا علاقة له بمنظمة الصحة العالمية".
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وقالت الخدمة الصحفية للمنظمة: "لم يكن هذا تصريحًا من منظمة الصحة العالمية، على ما يبدو، أصدرت مجموعة تسمى شبكة الصحة العالمية هذه التصريحات، ولكنها ليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بمنظمة الصحة العالمية".
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