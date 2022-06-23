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العراق… الأمن الوطني يتولى مهمة منع تهريب المشتقات النفطية
العراق… الأمن الوطني يتولى مهمة منع تهريب المشتقات النفطية
تعمل الحكومة العراقية على مكافحة عمليات تهريب المشتقات النفطية عن طريق اتخاذ إجراءات حكومية من شأنها دعم جهود الأجهزة الأمنية في هذا الاتجاه. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:37+0000
2022-06-23T06:37+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة كلفت مفارز الأمن الوطني بالعمل على منع تهريب المشتقات النفطية، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".ولفتت إلى أن تم مفارز الأمن الوطني تتولى عمليات اسناد قيادات العمليات ومديريات الشرطة بالمحافظات لمنع تهريب مشتقات النفط.وأوضح البيان أنه تم منح مفارز الأمن الوطني صلاحيات استثنائية لدعم جهودها في هذا الاتجاه.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الشرطة-العراقية-تضبط-وكرا-لتهريب-النفط-في-بغداد-1063375873.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

العراق… الأمن الوطني يتولى مهمة منع تهريب المشتقات النفطية

06:37 GMT 23.06.2022
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© worldakhbar.com
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تعمل الحكومة العراقية على مكافحة عمليات تهريب المشتقات النفطية عن طريق اتخاذ إجراءات حكومية من شأنها دعم جهود الأجهزة الأمنية في هذا الاتجاه.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة كلفت مفارز الأمن الوطني بالعمل على منع تهريب المشتقات النفطية، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".
نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
الشرطة العراقية تضبط وكرا لتهريب النفط في بغداد
10 يونيو, 08:00 GMT
ولفتت إلى أن تم مفارز الأمن الوطني تتولى عمليات اسناد قيادات العمليات ومديريات الشرطة بالمحافظات لمنع تهريب مشتقات النفط.
وأوضح البيان أنه تم منح مفارز الأمن الوطني صلاحيات استثنائية لدعم جهودها في هذا الاتجاه.
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