https://arabic.sputniknews.com/20220623/العراق-الأمن-الوطني-يتولى-مهمة-منع-تهريب-المشتقات-النفطية-1064074104.html
العراق… الأمن الوطني يتولى مهمة منع تهريب المشتقات النفطية
العراق… الأمن الوطني يتولى مهمة منع تهريب المشتقات النفطية
تعمل الحكومة العراقية على مكافحة عمليات تهريب المشتقات النفطية عن طريق اتخاذ إجراءات حكومية من شأنها دعم جهود الأجهزة الأمنية في هذا الاتجاه. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:37+0000
2022-06-23T06:37+0000
2022-06-23T06:37+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة كلفت مفارز الأمن الوطني بالعمل على منع تهريب المشتقات النفطية، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".ولفتت إلى أن تم مفارز الأمن الوطني تتولى عمليات اسناد قيادات العمليات ومديريات الشرطة بالمحافظات لمنع تهريب مشتقات النفط.وأوضح البيان أنه تم منح مفارز الأمن الوطني صلاحيات استثنائية لدعم جهودها في هذا الاتجاه.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الشرطة-العراقية-تضبط-وكرا-لتهريب-النفط-في-بغداد-1063375873.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العراق… الأمن الوطني يتولى مهمة منع تهريب المشتقات النفطية
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تعمل الحكومة العراقية على مكافحة عمليات تهريب المشتقات النفطية عن طريق اتخاذ إجراءات حكومية من شأنها دعم جهود الأجهزة الأمنية في هذا الاتجاه.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان، اليوم الخميس، أن الحكومة كلفت مفارز الأمن الوطني بالعمل على منع تهريب المشتقات
النفطية، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز".
ولفتت إلى أن تم مفارز الأمن الوطني تتولى عمليات اسناد قيادات العمليات
ومديريات الشرطة بالمحافظات لمنع تهريب مشتقات النفط.
وأوضح البيان أنه تم منح مفارز الأمن الوطني صلاحيات استثنائية لدعم جهودها في هذا الاتجاه.