https://arabic.sputniknews.com/20220623/العراق-النواب-الجدد-عن-الكتلة-الصدرية-يؤدون-اليمين-الدستورية-1064095281.html

العراق... النواب الجدد عن الكتلة الصدرية يؤدون اليمين الدستورية

العراق... النواب الجدد عن الكتلة الصدرية يؤدون اليمين الدستورية

أدى النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية، اليوم الخميس، اليمين الدستورية داخل مجلس النواب. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T12:06+0000

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العالم العربي

العراق

التيار الصدري

البرلمان

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وذكرت الكتلة الصدرية في بيان، أن "النواب البدلاء عن الكتلة الصدرية أدوا اليمين الدستورية داخل الجلسة الاستثنائية في مجلس النواب".وأضاف البيان، "أدى 64 نائبا اليمين من أصل 73، بينما لم يحضر 9 نواب من البدلاء".هذا وأكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، لنواب كتلته أنه لا تراجع عن الاستقالة التي قدموها لرئاسة البرلمان.ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر مطلع أن الصدر أبلغ نواب الكتلة خلال اجتماع الحنانة، أنه لن يتراجع عن قرار الاستقالة والانسحاب من العملية السياسية.ويوم الأحد، وجه زعيم التيار الصدري، بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. جاء ذلك في ظل انسداد طال العملية السياسية في العراق في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال الصدر، في رسالته إلى أعضاء كتلته الصدرية في البرلمان: "على رئيس الكتلة الصدرية، الأخ حسن العذاري، أن يقدم استقالات الأخوات والأخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".من جانبه وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على استقالات نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-مجلس-النواب-العراقي-يعقد-جلسة-استثنائية-1064080192.html

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