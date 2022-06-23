https://arabic.sputniknews.com/20220623/القضاء-الإيراني-يغرم-أمريكا-لتورطها-في-اغتيال-عدد-من-العلماء-النوويين-1064086316.html

القضاء الإيراني يغرم أمريكا لتورطها في اغتيال عدد من العلماء النوويين

القضاء الإيراني يغرم أمريكا لتورطها في اغتيال عدد من العلماء النوويين

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الخمبس، تغريم الولايات المتحدة الأمريكية 4 مليارات دولار في ملف اغتیال عدد من علماء إيران النوویين. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T10:10+0000

2022-06-23T10:10+0000

2022-06-23T10:10+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت معاونية الشؤون الدولية للسلطة القضائية ولجنة حقوق الانسان في الجمهورية الإسلامية الإیرانية، في بيان لها، إن "هذا الحکم صدر بحق الإدارة الأمريكية وعدد من مؤسساتها ومسؤولين أمريكيين"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضافت: أن "الحكم أصدر بهدف منع انتهاك الالتزامات الدولية والحد من السلوكيات التعسفية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية دعما للكيان الصهيوني في ارتكابه الأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عدد من علماء إيران النوويين وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم".ويقضي الحكم الصادر، بأدانة الحكومة الأمريكية وعدد من المسؤولين الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 4 مليارات دولار و 300 مليون دولار كتعويضات مادية ومعنوية لهذه الجرائم"، حسب الوكالة.وكان المدعي العام في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، مهدي شمس آبادي، أعلن الثلاثاء الماضي، تفاصيل عملية اعتقال عملاء لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".وقال شمس آبادي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، إن "زملاءنا في مديرية الأمن راقبوا الوضع منذ حوالي ثمانية أشهر، عن كثب، حتى أن اغتيال العلماء النوويين كان على جدول أعمال بعض هؤلاء الأشخاص".وأضاف: "من خلال الإشراف الاستخباراتي القوي، تم التعرف على أعضاء الخلية واعتقالهم في كل محافظة من المحافظات المختلفة"، متابعا: "هناك الكثير من الأدلة ضد هؤلاء الأفراد لدرجة أنهم لم يعترضوا على الإطلاق على أوامر القبض الصادرة".وأعلنت السلطات الإيرانية، عن أن الموساد الإسرائيلي وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران قبل أيام.وقال رئيس مجلس بلدية طهران مهدي جمران، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني، إن "الموساد ومنظمة مجاهدي خلق وراء الهجوم الإلكتروني الذي طال المنظومة الداخلية لبلدية طهران"، مؤكدا استئناف تشغيل الأنظمة البلدية.وأعلنت بلدية العاصمة الإيرانية طهران، مؤخرا، تعرض مواقعها الإلكترونية لهجوم سيبراني، من قبل مجموعة قراصنة تابعة لمنظمة "مجاهدي خلق".وأكدت منظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بلدية طهران وقوع هجوم إلكتروني على مواقع المنظمة، واصفةً إياه بأنه "تعطيل متعمد"، أصاب النظام الداخلي للبلدية، مشيرة إلى أن النظام توقف لبضع دقائق ونشر خلالها القراصنة "صورة مهينة".وعشية الذكرى السنوية لوفاة المرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، قالت جماعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "انتفاضة حتى الإطاحة"، أنها اخترقت أكثر من 5 آلاف كاميرا مراقبة، و150 نظاماً في بلدية طهران.وأكد موقع "شهردار فوري" الإخباري التابع لبلدية طهران وقوع هذا الهجوم السيبراني، فيما أفادت صحيفة "شرق" المحلية، عبر حسابها على تويتر، بأنه لا يمكن الوصول إلى موقع بلدية طهران وكذلك يتعذر الدخول إلى نظام "طهران من" الذي يعتبر جزءاً من موقع البلدية.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/إيران-تعلن-اعتقال-عناصر-من-الموساد-مسؤولين-عن-اغتيال-علماء-نوويين-1063959849.html

https://arabic.sputniknews.com/20220613/إيران-حذرنا-مرارا-من-وجود-الموساد-الإسرائيلي-في-العراق-وسنقضي-على-أي-مصدر-للتهديد-1063509058.html

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