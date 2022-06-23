الكشف عن أول لوحة رسمية تجمع الأمير وليام مع كيت ميدلتون
© AFP 2022 / DANNY LAWSONالأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2022 / DANNY LAWSON
أزاحت بريطانيا، اليوم الخميس، الستار عن أول لوحة زيتية رسمية تجمع بين الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون.
وعُرضت اللوحة التي بريشة فنان البورتريه البريطاني، جيمي كوريث، في متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتم تكليف كوريث بإنجاز اللوحة الزيتية منذ العام الماضي، من قبل صندوق كامبردجشاير الملكي للصور، وذلك كهدية لشعب المقاطعة.
وأكد جيمي كوريث إن لوحته للأمير وليام وكيت ميدلتون كانت "الامتياز الأكثر استثنائية في حياته".
The first official joint portrait of Prince William and Kate goes on display in Cambridge today. Artist Jamie Coreth said he wanted to capture them as “relaxed and approachable” as well as “elegant and dignified.” His portrait below pic.twitter.com/Lk1PP4xLd3— Victoria Murphy (@byQueenVic) June 23, 2022
وأضاف أنه أراد تصوير الزوجين الملكيين على أنهما "مرتاحان ويسود بينهام الود، فضلا عن أنهما أنيقان وكريمان".
وقال إنه "نظرا لأنها أول لوحة تجمعهما سويا، فقد أردت أن تثير الصورة شعورا بالتوازن بين حياتهما العامة والخاصة".