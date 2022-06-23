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https://arabic.sputniknews.com/20220623/الكشف-عن-أول-لوحة-رسمية-تجمع-الأمير-وليام-مع-كيت-ميدلتون-1064129196.html
الكشف عن أول لوحة رسمية تجمع الأمير وليام مع كيت ميدلتون
الكشف عن أول لوحة رسمية تجمع الأمير وليام مع كيت ميدلتون
أزاحت بريطانيا، اليوم الخميس، الستار عن أول لوحة زيتية رسمية تجمع بين الأمير البريطاني وليام ‏وزوجته كيت ميدلتون. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T21:36+0000
2022-06-23T21:36+0000
كيت ميدلتون
بريطانيا
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وعُرضت اللوحة التي بريشة فنان البورتريه البريطاني، جيمي كوريث، في متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتم تكليف كوريث بإنجاز اللوحة الزيتية منذ العام الماضي، من قبل صندوق كامبردجشاير الملكي للصور، وذلك كهدية لشعب المقاطعة.وأكد جيمي كوريث إن لوحته للأمير وليام وكيت ميدلتون كانت "الامتياز الأكثر استثنائية في حياته".وأضاف أنه أراد تصوير الزوجين الملكيين على أنهما "مرتاحان ويسود بينهام الود، فضلا عن أنهما أنيقان وكريمان".وقال إنه "نظرا لأنها أول لوحة تجمعهما سويا، فقد أردت أن تثير الصورة شعورا بالتوازن بين حياتهما العامة والخاصة".
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كيت ميدلتون, بريطانيا, مجتمع, منوعات

الكشف عن أول لوحة رسمية تجمع الأمير وليام مع كيت ميدلتون

21:36 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / DANNY LAWSONالأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون يزوران الكنيسة في الشارع في بيرنلي، شمال إنجلترا، 20 يناير/ كانون الثاني 2022
© AFP 2022 / DANNY LAWSON
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أزاحت بريطانيا، اليوم الخميس، الستار عن أول لوحة زيتية رسمية تجمع بين الأمير البريطاني وليام ‏وزوجته كيت ميدلتون.
وعُرضت اللوحة التي بريشة فنان البورتريه البريطاني، جيمي كوريث، في متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتم تكليف كوريث بإنجاز اللوحة الزيتية منذ العام الماضي، من قبل صندوق كامبردجشاير الملكي للصور، وذلك كهدية لشعب المقاطعة.
وأكد جيمي كوريث إن لوحته للأمير وليام وكيت ميدلتون كانت "الامتياز الأكثر استثنائية في حياته".
وأضاف أنه أراد تصوير الزوجين الملكيين على أنهما "مرتاحان ويسود بينهام الود، فضلا عن أنهما أنيقان وكريمان".
وقال إنه "نظرا لأنها أول لوحة تجمعهما سويا، فقد أردت أن تثير الصورة شعورا بالتوازن بين حياتهما العامة والخاصة".
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