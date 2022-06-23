https://arabic.sputniknews.com/20220623/الكشف-عن-النتيجة-النهائية-للاستشارات-النيابية-الملزمة-لتسمية-رئيس-حكومة-جديد-في-لبنان-1064104627.html
الكشف عن النتيجة النهائية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد في لبنان
الكشف عن النتيجة النهائية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد في لبنان
كشفت النتيجة النهائية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد في لبنان، عن حصول رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي على 54 صوتا. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:11+0000
2022-06-23T14:11+0000
2022-06-23T14:21+0000
العالم العربي
لبنان
رئيس الوزراء
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وحصل السفير نواف سلام على 25 صوتا، وكل من الرئيس سعد الحريري وروعة حلاب على صوت واحد، فيما اعتمد 46 نائبا على خيار عدم التسمية.هذا ووبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا.والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعبـ، الذي تمنى أن تتشكل الحكومة سريعاً.وأعلن بو صعب عن عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن "فرصة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة أكبر من فرصة السفير السابق نواف سلام".
لبنان
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العالم العربي, لبنان, رئيس الوزراء
الكشف عن النتيجة النهائية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد في لبنان
14:11 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 14:21 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
كشفت النتيجة النهائية للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد في لبنان، عن حصول رئيس الوزراء الحالي نجيب ميقاتي على 54 صوتا.
وحصل السفير نواف سلام على 25 صوتا، وكل من الرئيس سعد الحريري وروعة حلاب على صوت واحد، فيما اعتمد 46 نائبا على خيار عدم التسمية.
هذا ووبدأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية في القصر الجمهوري في بعبدا.
والتقى الرئيس عون نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعبـ، الذي تمنى أن تتشكل الحكومة سريعاً.
وأعلن بو صعب عن عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، مشيراً إلى أن "فرصة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة أكبر من فرصة السفير السابق نواف سلام".