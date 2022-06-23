https://arabic.sputniknews.com/20220623/المجلس-الرئاسي-الليبي-يدشن-مبادرة-المصالحة-الوطنية-الشاملة-1064092677.html

المجلس الرئاسي الليبي يدشن مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة

المجلس الرئاسي الليبي يدشن مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة

دشن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، المرحلة الأولى من مبادرة المصالحة الوطنية الشاملة، للإسراع إلى إنهاء الفترة الانتقالية والسعي إلى إجراء... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T11:18+0000

2022-06-23T11:18+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال المنفي، اليوم الخميس، "عقدنا العزم على تدشين هذه المبادرة الجادة في مصالحة وطنية شاملة لكافة أطياف الشعب ونطلق رؤيتنا لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للعدالة وصون الحريات".وأشار إلى أن الوقت قد آن، لأن يتسامى ويتصالح الليبيين بعد معاناة الفرقة، وآن لكل ليبي وليبية أن يعيش في استقرار.وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن بلاده تتطلع لإنجاز مصالحة وطنية حقيقية، تطوي بها صراعات الماضي.وذكر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، أن المجلس فتح باب الحوار حول المصالحة، وكلف لجانا لمتابعة ذلك، واستنتجت أن المصالح هي الطريق الأقصر لإنهاء النزاع والخلاف وحقن الدماء.وفي السياق ذاته، تمنى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن يلتف الجميع حول المصالحة، مشددا على دعم الجامعة لكل جهد ليبي لإتمام العملية بما ينعكس على المسار السياسي وصولا لإجراء انتخابات تحظى نتائجها بقبول من الجميع.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/عقيلة-صالح-يدعو-إلى-الدفع-بجدية-لإنجاز-مصالحة-شاملة-في-ليبيا-وعدم-الإقصاء-وفق-دستور-يرتضيه-الجميع-1064087582.html

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