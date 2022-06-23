https://arabic.sputniknews.com/20220623/المحطة-الأخيرة-براد-بيت-يكشف-عن-حياته-المهنية-1064101799.html
"المحطة الأخيرة"... براد بيت يكشف عن حياته المهنية
"المحطة الأخيرة"... براد بيت يكشف عن حياته المهنية
كشف النجم الأمريكي براد بيت عن حياته المهنية، واصفا أنه دخل "المحطة الأخيرة" في مسيرته التمثيلية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:19+0000
2022-06-23T13:19+0000
2022-06-23T13:19+0000
مجتمع
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حصل صاحب الـ 58 عاما على إشادة من النقاد لأدائه طوال حياته على الشاشة، بما في ذلك الأفلام الحديثة مثل "آد أسترا" و"وانس ابون إيه تيام إن هوليوود"، وفقاً لصحيفة "إندبندنت".وضمن المقابلة نفسها، تحدث بيت عن حضوره اجتماعات متعددة للدعم بعد انفصاله عام 2016 عن الممثلة أنجلينا جولي.قائلا: "كانت لدي مجموعة رائعة حقا من الرجال، التي كانت خاصة وانتقائية، لذلك اعتبرت آمنة".ويمكن رؤية بيت في فيلم "بوليت ترين"، الذي أخرجه ديفيد ليتش، والذي سيصدر هذا الصيف. يتبع الفيلم خمسة قتلة تم القبض عليهم في مهام مترابطة على متن قطار فائق السرعة.براد بيت يفتح عالم أحلامهحول أحلامه تحدث بيت قائلا، أنه كان يحاول استذكارها، ليحتفظ بقلم وورقة على منضدة سريره ويسجل كل ما يمكنه تذكره عندما يستيقظ في الصباح. يقول: "لقد وجدت أن ذلك مفيد حقًا". مضيفا إن التنقيب في الأحلام عن المعنى الذي قد تحتويه هو جزء من تلك العملية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"المحطة الأخيرة"... براد بيت يكشف عن حياته المهنية
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كشف النجم الأمريكي براد بيت عن حياته المهنية، واصفا أنه دخل "المحطة الأخيرة" في مسيرته التمثيلية.
حصل صاحب الـ 58 عاما على إشادة من النقاد لأدائه طوال حياته على الشاشة، بما في ذلك الأفلام الحديثة مثل "آد أسترا" و"وانس ابون إيه تيام إن هوليوود"، وفقاً لصحيفة
"إندبندنت".
في حديثه لمجلة
"جي كيو" الأمريكية، قال بيت: "أعتبر نفسي في محطتي الأخيرة، في الفصل الدراسي الأخير... كيف سيكون هذا القسم؟ وكيف أريد تصميم ذلك؟".
وضمن المقابلة نفسها، تحدث بيت عن حضوره اجتماعات متعددة للدعم بعد انفصاله عام 2016 عن الممثلة أنجلينا جولي.
قائلا: "كانت لدي مجموعة رائعة حقا من الرجال، التي كانت خاصة وانتقائية، لذلك اعتبرت آمنة".
ويمكن رؤية بيت في فيلم "بوليت ترين"، الذي أخرجه ديفيد ليتش، والذي سيصدر هذا الصيف. يتبع الفيلم خمسة قتلة تم القبض عليهم في مهام مترابطة على متن قطار فائق السرعة.
براد بيت يفتح عالم أحلامه
حول أحلامه تحدث بيت قائلا، أنه كان يحاول استذكارها، ليحتفظ بقلم وورقة على منضدة سريره ويسجل كل ما يمكنه تذكره عندما يستيقظ في الصباح. يقول: "لقد وجدت أن ذلك مفيد حقًا".
مضيفا إن التنقيب في الأحلام عن المعنى الذي قد تحتويه هو جزء من تلك العملية.