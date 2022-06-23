https://arabic.sputniknews.com/20220623/المحكمة-الأمريكية-العليا-المواطنون-لهم-الحق-بحمل-الأسلحة-النارية-في-الأماكن-العامة-1064116842.html

المحكمة الأمريكية العليا: المواطنون لهم الحق بحمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة

المحكمة الأمريكية العليا: المواطنون لهم الحق بحمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بحق الأمريكيين الأساسي في حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، في قرار تاريخي سيمنع الولايات من فرض... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T15:38+0000

2022-06-23T15:38+0000

2022-06-23T15:38+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ويلغي الحكم الصادر برأي أغلبية القضاة والذي يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة صادمة في جرائم الأسلحة النارية، قانونا في نيويورك يطلب من الأشخاص إثبات أنهم بحاجة للدفاع عن النفس للحصول على ترخيص لسلاح ناري، بحسب "فرانس برس".وقال القاضي كلارنس توماس الذي كتب رأي الأغلبية: "يحمي التعديلان الثاني والرابع عشر حق الفرد في حمل مسدس للدفاع عن النفس خارج المنزل".وأضاف أن ما يشترطه قانون نيويورك: "ينتهك التعديل الرابع عشر بحرمان المواطنين الذين يلتزمون بالقانون من حاجتهم العادية للدفاع عن النفس من ممارسة حق التعديل الثاني في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها في الأماكن العامة دفاعا عن النفس".وكان تقرير قد كشف مؤخرا أن الولايات المتحدة شهدت 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.‏وذكر التقرير الصادر من "Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.ولفت نفس التقرير إلى أنه كان هناك 13 حادث إطلاق نار جماعي في عطلة نهاية أسبوع واحدة في شهر يونيو الجاري، أي بعد أقل من أسبوعين من قتل مسلح 19 طالبا ومعلمين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وهو ما يشكّل أعنف إطلاق نار في المدرسة، منذ حادث مدرسة ساندي هوك الابتدائية في عام 2012.

https://arabic.sputniknews.com/20220606/مقتل-10-أشخاص-إثر-4-حوادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1063160916.html

الولايات المتحدة الأمريكية

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