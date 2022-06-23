https://arabic.sputniknews.com/20220623/المشري-كلنا-داعمون-للمجلس-الرئاسي-في-مشروع-المصالحة-وهو-الطريق-الأقصر-لإنهاء-النزاع-والخلاف-1064088140.html

المشري: كلنا داعمون للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة وهو الطريق الأقصر لإنهاء النزاع والخلاف

المشري: كلنا داعمون للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة وهو الطريق الأقصر لإنهاء النزاع والخلاف

أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، اليوم الخميس، على "جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية"، معتبرا أن المصالحة الوطنية هي الطريق... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T10:46+0000

2022-06-23T10:46+0000

2022-06-23T10:46+0000

أخبار ليبيا اليوم

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وقال المشري، في كلمة عبر الفيديو خلال مؤتمر إطلاق الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، إن "المصالحة الحقيقية تقوم على ركائز أساسية تبدأ بتقصي الحقائق ورد المظالم وإيفاء الحقوق وجبر الضرر وتنتهي بالعفو والصلح".وشدد رئيس مجلس الدولة الليبي، على أهمية المصالحة في بناء دولة مستقلة تنطلق إلى المستقبل، منبهًا إلى "جهود مجلسه في هذا الإطار وعقده الندوات وتشكيله لجانًا مهمتها مناقشة الملف ووضع خطط واستراتيجيات للتعامل معه".وأعلن المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، قبول رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ومجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 28-29 يونيو/ حزيران الجاري.وقال وليامز، عبر حسابها على "تويتر"، إن "الاجتماع سيكون بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات"، موجهة التحية إلى رئيسي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة.وجرت اجتماعات القاهرة من أجل التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي، حتي يتسنى للبلاد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي، المتوقف منذ سنوات بسبب صراعات سياسية وعسكرية واقتصادية تشهدها ليبيا، وخاصة بعد فشل الأطراف الليبية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تم الاتفاق عليها سابقا بعد اتفاق جنيف الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية برعاية الأمم المتحدة.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في مارس/آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، رغم انتهاء ولاية حكومته.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/عقيلة-صالح-يدعو-إلى-الدفع-بجدية-لإنجاز-مصالحة-شاملة-في-ليبيا-وعدم-الإقصاء-وفق-دستور-يرتضيه-الجميع-1064087582.html

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أخبار ليبيا اليوم