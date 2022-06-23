https://arabic.sputniknews.com/20220623/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064129338.html

المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، يوم الخميس، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) نفذ 4 عمليات قصف في منطقة إدلب... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T21:40+0000

2022-06-23T21:40+0000

2022-06-23T21:40+0000

أخبار سوريا اليوم

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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافلوف، خلال مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عمليتان قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220609/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-12-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-بسوريا-1063364968.html

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أخبار سوريا اليوم