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https://arabic.sputniknews.com/20220623/المصالحة-الروسي-يرصد-4-حالات-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-محافظة-إدلب-السورية-1064129338.html
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، يوم الخميس، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) نفذ 4 عمليات قصف في منطقة إدلب... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T21:40+0000
2022-06-23T21:40+0000
أخبار سوريا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال جورافلوف، خلال مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".وأوضح أنه تم تسجيل عمليتان قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/مركز-المصالحة-الروسي-يرصد-12-حالة-قصف-من-قبل-إرهابيي-النصرة-في-إدلب-بسوريا-1063364968.html
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أخبار سوريا اليوم

المصالحة الروسي يرصد 4 حالات قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في محافظة إدلب السورية

21:40 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouhالعثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب
العثور على حطام طائرة أمريكية شمال إدلب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Basil Shartouh
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء البحري أوليغ جورافلوف، يوم الخميس، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) نفذ 4 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.
موسكو - سبوتنيك. وقال جورافلوف، خلال مؤتمر صحفي إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لخفض التصعيد 4 حالات قصف من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية".
سيارات الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
مركز المصالحة الروسي يرصد 12 حالة قصف من قبل إرهابيي "النصرة" في إدلب بسوريا
9 يونيو, 21:44 GMT
وأوضح أنه تم تسجيل عمليتان قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في كل من محافظتي إدلب واللاذقية.
وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.
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