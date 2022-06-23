https://arabic.sputniknews.com/20220623/المعارضة-الفرنسية-ترفض-دعوة-ماكرون-لتجاوز-أزمة-البرلمان-1064103630.html
المعارضة الفرنسية ترفض دعوة ماكرون لتجاوز أزمة البرلمان
المعارضة الفرنسية ترفض دعوة ماكرون لتجاوز أزمة البرلمان
رفضت المعارضة الفرنسية الدعوة التي وجهها الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن البحث عن حلول وسط لتجاوز أزمة البرلمان. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:00+0000
2022-06-23T14:00+0000
2022-06-23T14:00+0000
العالم
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ولم تستجب أحزاب المعارضة الفرنسية للدعوة التي تهدف إلى تجنب إغلاق البرلمان بسبب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم الخميس.ودعا ماكرون أحزاب المعارضة إلى تشكيل ائتلاف مع تحالفه الوسطي أو بحث دعم إصلاحاته على أساس كل مشروع قانون على حدة.ولفت الموقع إلى قول الاشتراكي أوليفييه فور إنه لا يجب على التشكيلات السياسية أن ترد على ماكرون أو أن توضح له مدى استعدادها لمنحه ما وصفه بـ "شيك على بياض".يذكر أن ماكرون وجه رسالة إلى الشعب الفرنسي، الأحد، قال فيها إن الانتخابات التشريعية أظهرت وجود تصدعات، موجه رسالة إلى السياسيين بضرورة الحكم والتشريع بشكل مختلف.وفي خطاب مقتضب وجهه إلى الفرنسيين الأحد، أقر رئيس الدولة بوجود "تصدعات" كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف للتوصل إلى حلول وسط".
https://arabic.sputniknews.com/20210630/برلمان-فرنسا-يصادق-على-قانون-يتيح-للمثليات-والعازبات-الإنجاب-بمساعدة-طبية-1049426572.html
https://arabic.sputniknews.com/20220622/ماكرون-يستبعد-تشكيل-حكومة-وحدة-وطنية-مع-قوى-سياسية-أخرى-1064067555.html
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العالم
المعارضة الفرنسية ترفض دعوة ماكرون لتجاوز أزمة البرلمان
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رفضت المعارضة الفرنسية الدعوة التي وجهها الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن البحث عن حلول وسط لتجاوز أزمة البرلمان.
ولم تستجب أحزاب المعارضة الفرنسية للدعوة التي تهدف إلى تجنب إغلاق البرلمان بسبب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حسبما ذكر
موقع "فرانس 24"، اليوم الخميس.
ودعا ماكرون أحزاب المعارضة إلى تشكيل ائتلاف
مع تحالفه الوسطي أو بحث دعم إصلاحاته على أساس كل مشروع قانون على حدة.
ولفت الموقع إلى قول الاشتراكي أوليفييه فور إنه لا يجب على التشكيلات السياسية
أن ترد على ماكرون أو أن توضح له مدى استعدادها لمنحه ما وصفه بـ "شيك على بياض".
يذكر أن ماكرون وجه رسالة إلى الشعب الفرنسي، الأحد، قال فيها إن الانتخابات التشريعية أظهرت وجود تصدعات، موجه رسالة إلى السياسيين بضرورة الحكم والتشريع بشكل مختلف.
وفي خطاب مقتضب وجهه إلى الفرنسيين الأحد، أقر رئيس الدولة بوجود "تصدعات" كشفتها الانتخابات التشريعية
، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف للتوصل إلى حلول وسط".