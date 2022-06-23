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https://arabic.sputniknews.com/20220623/المعارضة-الفرنسية-ترفض-دعوة-ماكرون-لتجاوز-أزمة-البرلمان-1064103630.html
المعارضة الفرنسية ترفض دعوة ماكرون لتجاوز أزمة البرلمان
المعارضة الفرنسية ترفض دعوة ماكرون لتجاوز أزمة البرلمان
رفضت المعارضة الفرنسية الدعوة التي وجهها الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن البحث عن حلول وسط لتجاوز أزمة البرلمان. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T14:00+0000
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العالم
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ولم تستجب أحزاب المعارضة الفرنسية للدعوة التي تهدف إلى تجنب إغلاق البرلمان بسبب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم الخميس.ودعا ماكرون أحزاب المعارضة إلى تشكيل ائتلاف مع تحالفه الوسطي أو بحث دعم إصلاحاته على أساس كل مشروع قانون على حدة.ولفت الموقع إلى قول الاشتراكي أوليفييه فور إنه لا يجب على التشكيلات السياسية أن ترد على ماكرون أو أن توضح له مدى استعدادها لمنحه ما وصفه بـ "شيك على بياض".يذكر أن ماكرون وجه رسالة إلى الشعب الفرنسي، الأحد، قال فيها إن الانتخابات التشريعية أظهرت وجود تصدعات، موجه رسالة إلى السياسيين بضرورة الحكم والتشريع بشكل مختلف.وفي خطاب مقتضب وجهه إلى الفرنسيين الأحد، أقر رئيس الدولة بوجود "تصدعات" كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف للتوصل إلى حلول وسط".
https://arabic.sputniknews.com/20210630/برلمان-فرنسا-يصادق-على-قانون-يتيح-للمثليات-والعازبات-الإنجاب-بمساعدة-طبية-1049426572.html
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العالم

المعارضة الفرنسية ترفض دعوة ماكرون لتجاوز أزمة البرلمان

14:00 GMT 23.06.2022
© LUDOVIC MARINماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان
ماكرون يفوز بالانتخابات الرئاسية بـ 58.55% مقابل 41.45% للوبان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© LUDOVIC MARIN
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رفضت المعارضة الفرنسية الدعوة التي وجهها الرئيسي الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن البحث عن حلول وسط لتجاوز أزمة البرلمان.
ولم تستجب أحزاب المعارضة الفرنسية للدعوة التي تهدف إلى تجنب إغلاق البرلمان بسبب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، حسبما ذكر موقع "فرانس 24"، اليوم الخميس.
ودعا ماكرون أحزاب المعارضة إلى تشكيل ائتلاف مع تحالفه الوسطي أو بحث دعم إصلاحاته على أساس كل مشروع قانون على حدة.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعترف بقتل المناضل الجزائري علي بومنجل - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2021
برلمان فرنسا يصادق على قانون يتيح للمثليات والعازبات الإنجاب بمساعدة طبية
30 يونيو 2021, 15:14 GMT
ولفت الموقع إلى قول الاشتراكي أوليفييه فور إنه لا يجب على التشكيلات السياسية أن ترد على ماكرون أو أن توضح له مدى استعدادها لمنحه ما وصفه بـ "شيك على بياض".
يذكر أن ماكرون وجه رسالة إلى الشعب الفرنسي، الأحد، قال فيها إن الانتخابات التشريعية أظهرت وجود تصدعات، موجه رسالة إلى السياسيين بضرورة الحكم والتشريع بشكل مختلف.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
ماكرون يستبعد تشكيل حكومة وحدة وطنية مع قوى سياسية أخرى
أمس, 19:49 GMT
وفي خطاب مقتضب وجهه إلى الفرنسيين الأحد، أقر رئيس الدولة بوجود "تصدعات" كشفتها الانتخابات التشريعية، ودعا الطبقة السياسية إلى "تعلم الحكم والتشريع بشكل مختلف للتوصل إلى حلول وسط".
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