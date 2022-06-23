https://arabic.sputniknews.com/20220623/النوم-في-غرفة-مظلمة-يحميك-من-3-مشكلات-صحية-1064097591.html
النوم في غرفة مظلمة يحميك من 3 مشكلات صحية
النوم في غرفة مظلمة يحميك من 3 مشكلات صحية
اعتاد بعض الناس على استخدام الهواتف المحمولة وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي قبل الخلود إلى النوم مباشرة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:32+0000
2022-06-23T12:32+0000
2022-06-23T12:32+0000
منوعات
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كما يقوم البعض بترك الأجهزة الإلكترونية مثل التلفزيون أو الكمبيوتر تعمل حتى يستغرق في النوم، بينما يترك فريق ثالث غرفة نومه مضاءة.وتشير دراسة جديدة نشرها موقع "ويب ميد" الأمريكي، الأربعاء، إلى أن مثل هذه العادات لها علاقة بالإصابة بـ 3 مشاكل صحية تشمل:وفي المقابل تقول الدراسة إن من ينامون في غرفة مظلمة خلال ساعات الليل يحصلون على نوم جيد وتكون فرصهم للإصابة بمثل هذه الأمراض أقل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
النوم في غرفة مظلمة يحميك من 3 مشكلات صحية
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اعتاد بعض الناس على استخدام الهواتف المحمولة وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي قبل الخلود إلى النوم مباشرة.
كما يقوم البعض بترك الأجهزة الإلكترونية مثل التلفزيون أو الكمبيوتر تعمل حتى يستغرق في النوم، بينما يترك فريق ثالث غرفة نومه
مضاءة.
وتشير دراسة جديدة نشرها موقع "ويب ميد" الأمريكي، الأربعاء، إلى أن مثل هذه العادات لها علاقة بالإصابة بـ 3 مشاكل صحية تشمل:
وفي المقابل تقول الدراسة إن من ينامون في غرفة مظلمة خلال ساعات الليل
يحصلون على نوم جيد وتكون فرصهم للإصابة بمثل هذه الأمراض أقل.