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https://arabic.sputniknews.com/20220623/اليابان-تطوير-سلة-مهملات-بدون-روائح-كريهة-1064084811.html
اليابان… تطوير سلة مهملات بدون روائح كريهة
اليابان… تطوير سلة مهملات بدون روائح كريهة
تمثل سلة المهملات وسيلة أساسية لتجميع مخلفات الاستخدامات المنزلية من بقايا الطعام وأشياء أخرى حتى يتم التخلص منها. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:55+0000
2022-06-23T09:55+0000
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لكن مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تصبح سلة المهملات مكانا مثاليا لاستقطاب الحشرات ومصدرا لروائح كريهة خاصة إذا لم يتم التخلص من محتوياتها باستمرار.وتسبب أنواع معينة من بقايا الأطعمة في روائح كريهة أسرع من غيرها وأبرزها الأسماك، التي يحرص غالبية اليابانيين على تناولها بصورة شبه يومية، حسبما يقول موقع "اليابان بالعربي".وحاولت إحدى الشركات اليابانية المتخصصة بهذا المجال تطوير صندوق قمامة باسم جديد هو "الصندوق النظيف"، الذي يمكنه تجميد المخلفات حتى يتم التخلص منها دون أن تتسبب في ظهور رائحة كريهة.وتتلخص فكرة سلة المهملات التي تطورها الشركة اليابانية على خفض درجة حرارة محتوياتها عند درجة حرارة 11 تحت الصفر بصورة تمنع نمو البكتيريا التي تتسبب في ظهور الروائح الكريهة.
https://arabic.sputniknews.com/20171102/سكان-قرية-هندية-سلة-مهملات-1027169386.html
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اليابان… تطوير سلة مهملات بدون روائح كريهة

09:55 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Alexey Filippov  / الذهاب إلى بنك الصورعامل صحي يرتدي زي واقي يحمل سلة مهملات في فنادق "روي" الخاضعة للحجر الصحي في "بكين 2022".
عامل صحي يرتدي زي واقي يحمل سلة مهملات في فنادق روي الخاضعة للحجر الصحي في بكين 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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تمثل سلة المهملات وسيلة أساسية لتجميع مخلفات الاستخدامات المنزلية من بقايا الطعام وأشياء أخرى حتى يتم التخلص منها.
لكن مع دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن تصبح سلة المهملات مكانا مثاليا لاستقطاب الحشرات ومصدرا لروائح كريهة خاصة إذا لم يتم التخلص من محتوياتها باستمرار.
وتسبب أنواع معينة من بقايا الأطعمة في روائح كريهة أسرع من غيرها وأبرزها الأسماك، التي يحرص غالبية اليابانيين على تناولها بصورة شبه يومية، حسبما يقول موقع "اليابان بالعربي".
تمثال في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2017
بالفيديو...سكان قرية هندية يقدسون سلة مهملات
2 نوفمبر 2017, 12:07 GMT
وحاولت إحدى الشركات اليابانية المتخصصة بهذا المجال تطوير صندوق قمامة باسم جديد هو "الصندوق النظيف"، الذي يمكنه تجميد المخلفات حتى يتم التخلص منها دون أن تتسبب في ظهور رائحة كريهة.
وتتلخص فكرة سلة المهملات التي تطورها الشركة اليابانية على خفض درجة حرارة محتوياتها عند درجة حرارة 11 تحت الصفر بصورة تمنع نمو البكتيريا التي تتسبب في ظهور الروائح الكريهة.
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