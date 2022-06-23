https://arabic.sputniknews.com/20220623/بايدن-يعبر-عن-خيبة-أمله-بسبب-قرار-المحكمة-العليا-الذي-يسمح-للمواطنين-بحمل-الأسلحة-1064119690.html
بايدن يعبر عن خيبة أمله بسبب قرار المحكمة العليا الذي يسمح للمواطنين بحمل الأسلحة
بايدن يعبر عن خيبة أمله بسبب قرار المحكمة العليا الذي يسمح للمواطنين بحمل الأسلحة
عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن "خيبة أمل بالغة" من قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون الرقابة على الأسلحة النارية في ولاية نيويورك باعتباره "غير... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T16:40+0000
2022-06-23T16:40+0000
2022-06-23T16:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قال الرئيس الأمريكي في بيان: "أشعر بخيبة أمل بالغة من قرار المحكمة العليا".وأضاف جو بايدن: "هذا الحكم يتعارض مع الفطرة السليمة والدستور وسوف يزعجنا جميعا".وحث بايدن الولايات على الاستمرار في سن وتطبيق ما يسمى بقوانين "الفطرة السليمة".وفي وقت سابق من اليوم، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بأنه يحق للأمريكيين حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، في قرار تاريخي سيمنع الولايات من فرض قيود على حمل هذه النوعية من الأسلحة.ويلغي الحكم الصادر برأي أغلبية القضاة والذي يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة صادمة في جرائم الأسلحة النارية، قانونا في نيويورك يطلب من الأشخاص إثبات أنهم بحاجة للدفاع عن النفس للحصول على ترخيص لسلاح ناري.وكان تقرير قد كشف مؤخرا أن الولايات المتحدة شهدت 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.وذكر التقرير الصادر من"Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/مقتل-شخص-وإصابة-8-جراء-إطلاق-نار-على-تجمع-في-نيويورك-1063908660.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
بايدن يعبر عن خيبة أمله بسبب قرار المحكمة العليا الذي يسمح للمواطنين بحمل الأسلحة
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عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، عن "خيبة أمل بالغة" من قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون الرقابة على الأسلحة النارية في ولاية نيويورك باعتباره "غير دستوري".
واشنطن - سبوتنيك. قال الرئيس الأمريكي في بيان: "أشعر بخيبة أمل بالغة من قرار المحكمة العليا".
وأضاف جو بايدن: "هذا الحكم يتعارض مع الفطرة السليمة والدستور وسوف يزعجنا جميعا".
وحث بايدن الولايات على الاستمرار في سن وتطبيق ما يسمى بقوانين "الفطرة السليمة".
وفي وقت سابق من اليوم، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة
، بأنه يحق للأمريكيين حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، في قرار تاريخي سيمنع الولايات من فرض قيود على حمل هذه النوعية من الأسلحة.
ويلغي الحكم الصادر برأي أغلبية القضاة والذي يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة صادمة في جرائم الأسلحة النارية، قانونا في نيويورك يطلب من الأشخاص إثبات أنهم بحاجة للدفاع عن النفس للحصول على ترخيص لسلاح ناري.
وكان تقرير قد كشف مؤخرا أن الولايات المتحدة شهدت 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.
وذكر التقرير الصادر من"Gun Violence Archive"، وهي منظمة غير ربحية تتعقب عمليات إطلاق النار في أمريكا، أن هذا هو نفس عدد عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2021 حتى 5 يونيو/ حزيران.