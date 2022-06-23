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https://arabic.sputniknews.com/20220623/بريطانيا-تفرض-عقوبات-ضد-روسيا-تشمل-سلع-وتقنيات-تكرير-النفط-1064087191.html
بريطانيا تفرض عقوبات ضد روسيا تشمل "سلع وتقنيات تكرير النفط"
بريطانيا تفرض عقوبات ضد روسيا تشمل "سلع وتقنيات تكرير النفط"
قالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن العقوبات الجديدة التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا تشمل إجراءات إضافية ضد السلع والتكنولوجيا لتكرير النفط. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T10:33+0000
2022-06-23T10:33+0000
روسيا
بريطانيا
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وشملت القائمة الجديدة ماسمته الوزارة "بالسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة للبضائع والتكنولوجيا البحرية"، حسبما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.كما شملت القائمة سلع وتكنولوجيا تكرير النفط الإضافية، وسلع وتكنولوجيا ما سمته "بالصناعات المفصلية".وشملت البنود ماسمته الجهة الحكومية "ببضائع وتقنيات القمع الداخلي".وشملت القائمة أيضا: "حظر تصدير وقود الطائرات ومضافات الوقود إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، فضلاً عن حظر إتاحة هذه المنتجات وتصديرها وتوريدها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى روسيا أو لاستخدامها في روسيا".وجاء في بيان الوزارة: "حظر تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية والأموال وخدمات السمسرة المتعلقة باستيراد الحديد والصلب".وأردف البيان: "حظر تصدير الأوراق النقدية من فئة الجنيه الإسترليني أو اليورو إلى روسيا أو استخدامها فيها، فضلاً عن حظر إتاحة أو توريد أو تسليم مثل هذه الأوراق النقدية لشخص مرتبط بروسيا".وذكر البيان أن "بعض المحظورات المذكورة أعلاه تتعلق بروسيا، والأراضي الأوكرانية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/إعلام-أمريكي-العقوبات-على-روسيا-قد-تتسبب-بانهيار-الدولار-1064077031.html
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روسيا, بريطانيا

بريطانيا تفرض عقوبات ضد روسيا تشمل "سلع وتقنيات تكرير النفط"

10:33 GMT 23.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenkoعلم بريطانيا
علم بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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قالت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان إن العقوبات الجديدة التي فرضتها المملكة المتحدة على روسيا تشمل إجراءات إضافية ضد السلع والتكنولوجيا لتكرير النفط.
وشملت القائمة الجديدة ماسمته الوزارة "بالسلع والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بالإضافة للبضائع والتكنولوجيا البحرية"، حسبما ذكره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
كما شملت القائمة سلع وتكنولوجيا تكرير النفط الإضافية، وسلع وتكنولوجيا ما سمته "بالصناعات المفصلية".
وشملت البنود ماسمته الجهة الحكومية "ببضائع وتقنيات القمع الداخلي".
عملة الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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وشملت القائمة أيضا: "حظر تصدير وقود الطائرات ومضافات الوقود إلى روسيا أو استخدامها في روسيا، فضلاً عن حظر إتاحة هذه المنتجات وتصديرها وتوريدها، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى روسيا أو لاستخدامها في روسيا".
وجاء في بيان الوزارة: "حظر تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية والأموال وخدمات السمسرة المتعلقة باستيراد الحديد والصلب".
وأردف البيان: "حظر تصدير الأوراق النقدية من فئة الجنيه الإسترليني أو اليورو إلى روسيا أو استخدامها فيها، فضلاً عن حظر إتاحة أو توريد أو تسليم مثل هذه الأوراق النقدية لشخص مرتبط بروسيا".
وذكر البيان أن "بعض المحظورات المذكورة أعلاه تتعلق بروسيا، والأراضي الأوكرانية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".
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