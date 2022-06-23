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بوتين: روسيا جاهزة لمزيد من تطوير الشراكات الوثيقة مع الشركاء في مجموعة "بريكس"
https://arabic.sputniknews.com/20220623/بوتين-يشارك-في-مجموعة-بريكس-في-القمة-السنوية-الرابعة-عشرة-عبر-الإنترنت-1064097481.html
بوتين يشارك في مجموعة بريكس في القمة السنوية الرابعة عشرة عبر الإنترنت
بوتين يشارك في مجموعة بريكس في القمة السنوية الرابعة عشرة عبر الإنترنت
يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس وزعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة البريكس الرابعة عشرة عبر تقنية الفيديو. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:20+0000
2022-06-23T12:43+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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روسيا, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة دول البريكس - سبوتنيك عربي

بوتين يشارك في مجموعة بريكس في القمة السنوية الرابعة عشرة عبر الإنترنت

12:20 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 23.06.2022)
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يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس وزعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة البريكس الرابعة عشرة عبر تقنية الفيديو.
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12:43 GMT 23.06.2022
بوتين: فقط على أساس التعاون الصادق والمتبادل يمكن للمرء أن يبحث عن طرق للخروج من الأزمة التي تطورت في الاقتصاد العالمي "بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الفردية".
12:37 GMT 23.06.2022
بوتين: "قد قلنا مرارًا وتكرارًا أنه معًا فقط يمكن حل المشاكل والنزاعات، كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للتقنيات الجديدة، والتصدي لتغير المناخ وانتشار الأوبئة الخطيرة".
12:33 GMT 23.06.2022
بوتين: نفوذ دول مجموعة البريكس في تزايد مستمر على المسرح العالمي، وذلك بسبب إمكاناتها السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية الهائلة.
12:29 GMT 23.06.2022
بوتين: روسيا جاهزة لمزيد من تطوير الشراكات الوثيقة مع الشركاء في مجموعة "بريكس".
12:29 GMT 23.06.2022
بوتين: التحديات والتهديدات العابرة للحدودتتطلب استجابات مشتركة لها بحاجة إلى الاستجابة معًا وعلى أساس التعاون الصادق.
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