https://arabic.sputniknews.com/20220623/بوتين-يشارك-في-مجموعة-بريكس-في-القمة-السنوية-الرابعة-عشرة-عبر-الإنترنت-1064097481.html
بوتين يشارك في مجموعة بريكس في القمة السنوية الرابعة عشرة عبر الإنترنت
بوتين يشارك في مجموعة بريكس في القمة السنوية الرابعة عشرة عبر الإنترنت
يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس وزعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة البريكس الرابعة عشرة عبر تقنية الفيديو. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:20+0000
2022-06-23T12:20+0000
2022-06-23T12:43+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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روسيا, فلاديمير بوتين, новый онлайн для белой редактуры
بوتين يشارك في مجموعة بريكس في القمة السنوية الرابعة عشرة عبر الإنترنت
12:20 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 12:43 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
يتحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس وزعماء البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمة البريكس الرابعة عشرة عبر تقنية الفيديو.
الجديد أولاًالقديم أولاً
بوتين: فقط على أساس التعاون الصادق والمتبادل يمكن للمرء أن يبحث عن طرق للخروج من الأزمة التي تطورت في الاقتصاد العالمي "بسبب الأفعال الأنانية غير المدروسة للدول الفردية".
بوتين: "قد قلنا مرارًا وتكرارًا أنه معًا فقط يمكن حل المشاكل والنزاعات، كمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاستخدام الإجرامي للتقنيات الجديدة، والتصدي لتغير المناخ وانتشار الأوبئة الخطيرة".
بوتين: نفوذ دول مجموعة البريكس في تزايد مستمر على المسرح العالمي، وذلك بسبب إمكاناتها السياسية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والإنسانية الهائلة.
بوتين: روسيا جاهزة لمزيد من تطوير الشراكات الوثيقة مع الشركاء في مجموعة "بريكس".
بوتين
: التحديات والتهديدات العابرة للحدودتتطلب استجابات مشتركة لها بحاجة إلى الاستجابة معًا وعلى أساس التعاون الصادق.