https://arabic.sputniknews.com/20220623/بوريل-أشعر-بالخيبة-بسبب-عدم-إحراز-تقدم-بشأن-عضوية-ألبانيا-ومقدونيا-في-الاتحاد-1064080505.html
بوريل: أشعر بالخيبة بسبب عدم إحراز تقدم بشأن عضوية ألبانيا ومقدونيا في الاتحاد
بوريل: أشعر بالخيبة بسبب عدم إحراز تقدم بشأن عضوية ألبانيا ومقدونيا في الاتحاد
أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن خيبة أمله لتأخر الاتحاد الأوروبي في بدء المفاوضات بشأن انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T08:45+0000
2022-06-23T08:45+0000
2022-06-23T08:45+0000
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وقال بوريل، قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، اليوم الخميس: "كان ينبغي اليوم أن نطلق مفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية. ولا يمكنني إخفاء خيبة أملي وخيبة أمل الكثيرين".ويعتقد بوريل أن "هذا يشير إلى أن قاعدة اتخاذ القرار بالإجماع (محرر الاتحاد الأوروبي) مشكلة"، مشددا "نحتاج إلى تغيير مبدأ اتخاذ القرار، لا يمكننا السماح لدولة واحدة بتأخير كل شيء لعدة أشهر".في غضون ذلك، اتهمت رئيسة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، فيوزا عثماني، بلغراد بإبطاء التكامل الأوروبي لمنطقة غرب البلقان بأكملها من خلال عدم دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، حسب تعبيرها.وقالت: "أولئك الذين يكرسون أنفسهم حقا للمسار الأوروبي يجب أن يتحركوا إلى الأمام. أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم اتباع مسار موسكو و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفي نفس الوقت المسار الأوروبي لا يستحقون الترقية. لأنه لا يمكنك الذهاب في كلا الاتجاهين في نفس الوقت".يذكر أن جمهورية الجبل الأسود مرشحة منذ عام 2010 وتتفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ يونيو/حزيران 2012. وصربيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 وفتحت مفاوضات الانضمام في عام 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/الاتحاد-الأوروبي-يرغب-في-ضم-كوسوفو-ودول-غرب-البلقان-إلى-التكتل-بعضوية-كاملة-1050290119.html
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العالم, انضمام, أخبار الاتحاد الأوروبي, كوسوفو
بوريل: أشعر بالخيبة بسبب عدم إحراز تقدم بشأن عضوية ألبانيا ومقدونيا في الاتحاد
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أعرب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن خيبة أمله لتأخر الاتحاد الأوروبي في بدء المفاوضات بشأن انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية.
وقال بوريل، قبل بدء قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، اليوم الخميس: "كان ينبغي اليوم أن نطلق مفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية. ولا يمكنني إخفاء خيبة أملي وخيبة أمل الكثيرين".
ويعتقد بوريل أن "هذا يشير إلى أن قاعدة اتخاذ القرار بالإجماع (محرر الاتحاد الأوروبي) مشكلة"، مشددا "نحتاج إلى تغيير مبدأ اتخاذ القرار، لا يمكننا السماح لدولة واحدة بتأخير كل شيء لعدة أشهر".
في غضون ذلك، اتهمت رئيسة جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، فيوزا عثماني، بلغراد بإبطاء التكامل الأوروبي لمنطقة غرب البلقان بأكملها من خلال عدم دعم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، حسب تعبيرها.
29 سبتمبر 2021, 13:58 GMT
وقالت: "أولئك الذين يكرسون أنفسهم حقا للمسار الأوروبي يجب أن يتحركوا إلى الأمام. أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم اتباع مسار موسكو و(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وفي نفس الوقت المسار الأوروبي لا يستحقون الترقية. لأنه لا يمكنك الذهاب في كلا الاتجاهين في نفس الوقت".
يذكر أن جمهورية الجبل الأسود مرشحة منذ عام 2010 وتتفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ يونيو/حزيران 2012. وصربيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 وفتحت مفاوضات الانضمام في عام 2014.