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تايوان تعلن اختراق 22 طائرة حربية صينية مجالها الجوي
تايوان تعلن اختراق 22 طائرة حربية صينية مجالها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، أن 22 طائرة حربية صينية اخترقت مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة، وذلك بعد نحو يومين رصد، اختراق 29 طائرة عسكرية... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:17+0000
2022-06-23T13:17+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في تايوان، في بيان على موقعها الإلكتروني "دخلت 22 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي في 23 حزيران/يونيو 2022".وأضافت إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وإصدار إنذارات لاسلكية.وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع في جزيرة تايوان، رصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية إلى مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة.وقالت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني، إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، موضحة أنها نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، بعد دخول طائرات الجيش الصيني المجال الجوي للجزيرة.وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفضت ادعاء الصين بأن مضيق تايوان ليس "جزءا من المياه الدولية"، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق متزايد من أن موقف بكين قد يؤدي إلى المزيد من التحديات المتكررة حول الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس جو بايدن اطلع على هذه المسألة، ويفحص فريق الأمن القومي التابع الادعاء الصيني لفهم ما ينطوي عليه بالضبط.يأتي ذلك بعد أن أكد المسؤولون العسكريون الصينيون مرارا وتكرارا، خلال اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، أن مضيق تايوان ليس جزءا من المياه الدولية، مما أثار قلق إدارة بايدن.ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع، قوله إن البيان الذي يشكك في وجهة نظر الولايات المتحدة في القانون الدولي قد تم تسليمه إلى الحكومة الأمريكية من قبل المسؤولين الصينيين في مناسبات مختلفة وعلى مستويات متعددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/تايوان-ترصد-دخول-29-طائرة-عسكرية-صينية-مجالها-الجوي-1063993739.html
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تايوان تعلن اختراق 22 طائرة حربية صينية مجالها الجوي

13:17 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / SAM YEHالجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، أن 22 طائرة حربية صينية اخترقت مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة، وذلك بعد نحو يومين رصد، اختراق 29 طائرة عسكرية صينية المجال الجوي لتايوان.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع في تايوان، في بيان على موقعها الإلكتروني "دخلت 22 طائرة تابعة للجيش الصيني جنوب غرب منطقة تمييز الدفاع الجوي في 23 حزيران/يونيو 2022".
وأضافت إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، ونشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات وإصدار إنذارات لاسلكية.
وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع في جزيرة تايوان، رصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية إلى مجال وسائل الدفاع الجوي بالجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني، إنها أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، موضحة أنها نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، بعد دخول طائرات الجيش الصيني المجال الجوي للجزيرة.
تايوان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
تايوان ترصد دخول 29 طائرة عسكرية صينية مجالها الجوي
21 يونيو, 14:19 GMT
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد رفضت ادعاء الصين بأن مضيق تايوان ليس "جزءا من المياه الدولية"، مشيرة إلى أنها تشعر بقلق متزايد من أن موقف بكين قد يؤدي إلى المزيد من التحديات المتكررة حول الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، قولها إن الرئيس جو بايدن اطلع على هذه المسألة، ويفحص فريق الأمن القومي التابع الادعاء الصيني لفهم ما ينطوي عليه بالضبط.
يأتي ذلك بعد أن أكد المسؤولون العسكريون الصينيون مرارا وتكرارا، خلال اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في الأشهر الأخيرة، أن مضيق تايوان ليس جزءا من المياه الدولية، مما أثار قلق إدارة بايدن.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع، قوله إن البيان الذي يشكك في وجهة نظر الولايات المتحدة في القانون الدولي قد تم تسليمه إلى الحكومة الأمريكية من قبل المسؤولين الصينيين في مناسبات مختلفة وعلى مستويات متعددة.
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