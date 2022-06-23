https://arabic.sputniknews.com/20220623/ترامب-يتحدث-عن-هجوم-6-يناير-في-لقطات-لم-تذع-من-قبل-وأثارت-ذهول-مساعديه-فيديو-1064125029.html

ترامب يتحدث عن هجوم 6 يناير في لقطات لم تذع من قبل وأثارت ذهول مساعديه... فيديو

ترامب يتحدث عن هجوم 6 يناير في لقطات لم تذع من قبل وأثارت ذهول مساعديه... فيديو

ألقى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، نظرة خاطفة على فيلم وثائقي جديد، أفادت ‏تقارير أنه أثار صدمة مساعدي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.‏ 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T19:03+0000

2022-06-23T19:03+0000

2022-06-23T19:04+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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طرحت شبكة "ديسكافري بلس" الأمريكية المقطع الدعائي للوثائقي، المكون من 3 أجزاء، ويحمل اسم "Unprecedented" (غير مسبوق).ويبلغ طول المقطع الدعائي للفيلم الوثائقي 30 ثانية فقط، لكنه يتضمن أجزاء من المقابلات مع 3 من أبناء ترامب الكبار، هم إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، بالإضافة إلى مقابلة مع الرئيس الأمريكي السابق نفسه.ويقول دونالد ترامب عن هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021، في مقاطع من الفيلم الوثائقي، أذيعت اليوم الخميس لأول مرة، إن "ما حدث كان يوما حزينا بسبب وقوع ضحايا في الهجوم، لكنه كان أيضا يوما عبر فيه حفنة من الأفراد عن غضبهم، لشعورهم أن الانتخابات الرئاسية سرقت، فذهبوا إلى واشنطن للتعبير عن غضبهم".وتم تصوير مقابلة دونالد ترامب لصالح الفيلم الوثائقي في مارس/ آذار عام 2021، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وفوجئ العديد من كبار المستشارين فور انتشار أنباء عن وجود الفيلم الوثائقي لأول مرة، وفقا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.وستعقد اللجنة المختارة من مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في أحداث 6 يناير، اليوم الخميس، خامس جلسة استماع لها بشأن الحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم، الذي شهد هجوم أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على مبنى الكابيتول في واشنطن لمحاولة منع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي فاز فيها جو بايدن.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم