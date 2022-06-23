https://arabic.sputniknews.com/20220623/تركيا-تعلن-بدء-رفع-التمثيل-الدبلوماسي-مع-إسرائيل-لمستوى-السفراء-1064103297.html
تركيا تعلن بدء رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل لمستوى السفراء
تركيا تعلن بدء رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل لمستوى السفراء
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل لمستوى السفراء. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:51+0000
2022-06-23T13:51+0000
2022-06-23T13:51+0000
أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_2b2880a0bc337dea850c7b8dca4ed859.jpg
وأضاف تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه أكد على تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وعلى رفض تركي لأي هجوم إرهابي على أراضيها، بحسب قناة "العربية".وأضاف وزير الخارجية التركي أن هناك اتصال وثيق بين بلاده وإسرائيل بشأن التهديدات لمواطنيها في تركيا، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إيران خططت لهجمات إرهابية تم كشفها في تركيا.أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن "اعتقال 8 أشخاص بينهم 5 إيرانيين، يعملون لصالح خلية استخبارات خططت لاغتيال سياح إسرائيليين في إسطنبول".وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، بأن "قبيل وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى تركيا، الذي من المفترض أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل، كشفت المخابرات التركية عن إحباط محاولة هجوم إيراني في اسطنبول يوم الجمعة الماضي".ولفتت الصحيفة، إلى أنه "بحسب الأتراك فإن الإيرانيين خططوا لخطف دبلوماسيين وسياح إسرائيليين في إسطنبول وإلحاق الأذى بهم"، مؤكدة أن "مخططي المؤامرة كانوا في إسطنبول.وأضافت أن "أجهزة الأمن التركية أحبطت محاولة لعملاء خلية إيرانية لاختطاف السفير الإسرائيلي الأسبق وزوجته، اللذان كانا يقيمان في فندق في منطقة بياولو بالمدينة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_27ca760db2c5d23bd7b0989b41da1e2a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن بدء رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل لمستوى السفراء
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم رفع التمثيل الدبلوماسي مع إسرائيل لمستوى السفراء.
وأضاف تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه أكد على تطوير العلاقات الثنائية مع إسرائيل، وعلى رفض تركي لأي هجوم إرهابي على أراضيها، بحسب قناة "العربية".
وأضاف وزير الخارجية التركي أن هناك اتصال وثيق بين بلاده وإسرائيل بشأن التهديدات لمواطنيها في تركيا، فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن إيران خططت لهجمات إرهابية تم كشفها في تركيا.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن "اعتقال 8 أشخاص بينهم 5 إيرانيين، يعملون لصالح خلية استخبارات خططت لاغتيال سياح إسرائيليين في إسطنبول".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية
، بأن "قبيل وصول وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى تركيا، الذي من المفترض أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي المقبل، كشفت المخابرات التركية عن إحباط محاولة هجوم إيراني في اسطنبول يوم الجمعة الماضي".
ولفتت الصحيفة، إلى أنه "بحسب الأتراك فإن الإيرانيين خططوا لخطف دبلوماسيين وسياح إسرائيليين في إسطنبول وإلحاق الأذى بهم"، مؤكدة أن "مخططي المؤامرة كانوا في إسطنبول.
وأضافت أن "أجهزة الأمن التركية أحبطت محاولة لعملاء خلية إيرانية لاختطاف السفير الإسرائيلي الأسبق وزوجته، اللذان كانا يقيمان في فندق في منطقة بياولو بالمدينة".