https://arabic.sputniknews.com/20220623/تسليم-مدافع-هاوتزر-ألمانية-بي-زد-إتش-2000-إلى-أوكرانيا-1064072874.html
تسليم مدافع هاوتزر ألمانية "بي زد إتش 2000" إلى أوكرانيا
تسليم مدافع هاوتزر ألمانية "بي زد إتش 2000" إلى أوكرانيا
تم تسليم منشآت المدفعية ذاتية الدفع "PzH 2000" من الإنتاج الألماني بمقدار سبع قطع إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:03+0000
2022-06-23T06:03+0000
2022-06-23T06:03+0000
أخبار أوكرانيا
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في السابق، كانت هذه المركبات في خدمة القوات البرية لهولندا، حيث لا يزال هناك أكثر من أربعين منها.ظهرت التقارير الأولى عن إرسال محتمل لمثل هذه المدافع ذاتية الحركة إلى هذه البقعة الساخنة في نهاية أبريل/نيسان. على ما يبدو، كان من المفترض أن القوات المسلحة لأوكرانيا ستحصل على عينات كانت في المخزن وخضعت لعملية تحديث طارئة.شاركت الأطقم المشكلة، التي كانت لديها بالفعل خبرة في تشغيل المعدات السوفيتية القديمة، في برنامج التدريب السريع تحت إشراف مدربي الناتو.ومع ذلك ، يعتقد العديد من الخبراء العسكريين أن "PzH 2000" متفوقة على "هدايا" باريس، في المقام الأول من حيث الخصائص الأمنية، حسب صحيفة "روسيسكاسا غازيتا".ومن المعروف أن هذه المدافع عيار 155 ملم يمكن أن تضرب، حسب نوع القذائف، على مسافة 30.000 إلى 40.000 متر. في الاختبارات، تم تجاوز الخط أيضًا على ارتفاع 56000 متر.في الوقت ذاته، يعتبر الوزن الكبير - أكثر من 55000 كغ - والأبعاد المثيرة للإعجاب، عيبًا كبيرًا، لأنه من السهل اكتشافه.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
تسليم مدافع هاوتزر ألمانية "بي زد إتش 2000" إلى أوكرانيا
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تم تسليم منشآت المدفعية ذاتية الدفع "PzH 2000" من الإنتاج الألماني بمقدار سبع قطع إلى التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
في السابق، كانت هذه المركبات في خدمة القوات البرية لهولندا، حيث لا يزال هناك أكثر من أربعين منها.
ظهرت التقارير الأولى عن إرسال محتمل لمثل هذه المدافع ذاتية الحركة إلى هذه البقعة الساخنة
في نهاية أبريل/نيسان. على ما يبدو، كان من المفترض أن القوات المسلحة لأوكرانيا ستحصل على عينات كانت في المخزن وخضعت لعملية تحديث طارئة.
شاركت الأطقم المشكلة، التي كانت لديها بالفعل خبرة في تشغيل المعدات السوفيتية القديمة، في برنامج التدريب السريع تحت إشراف مدربي الناتو.
قبل ذلك، ظهرت معلومات عن تزويد القوميين المتطرفين بطائرات "M109" الأمريكية، و"AS-90" البريطانية، والبولندي "Krabs"، و"Dana" التشيكية، والقيصر الفرنسي. كانت الأخيرة هي الأحدث من بين تلك المدرجة.
ومع ذلك ، يعتقد العديد من الخبراء العسكريين أن "PzH 2000" متفوقة على "هدايا" باريس، في المقام الأول من حيث الخصائص الأمنية، حسب صحيفة "روسيسكاسا غازيتا".
ومن المعروف أن هذه المدافع عيار 155 ملم يمكن أن تضرب، حسب نوع القذائف، على مسافة 30.000 إلى 40.000 متر. في الاختبارات، تم تجاوز الخط أيضًا على ارتفاع 56000 متر.
في الوقت ذاته، يعتبر الوزن الكبير - أكثر من 55000 كغ - والأبعاد المثيرة للإعجاب، عيبًا كبيرًا، لأنه من السهل اكتشافه.