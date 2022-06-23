https://arabic.sputniknews.com/20220623/تعاون-روسي-إيراني-طويل-الأمد-1064101082.html
تعاون روسي إيراني طويل الأمد
تعاون روسي إيراني طويل الأمد
نناقش في هذه الحلقة: لافروف في إيران لبحث التعاون الثنائي؛ إسرائيل تكشف تفاصيل الحرب المقبلة مع لبنان؛ إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي بعد قصف إسرائيلي عطله... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:41+0000
2022-06-23T13:41+0000
2022-06-23T13:46+0000
راديو
بلا قيود
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تعاون إيراني روسي طويل الأمد
تعاون إيراني روسي طويل الأمد
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين عبد الأمير اللهيان، في طهران: "خطط الولايات المتحدة وإسرائيل لإنشاء نظام دفاع جوي مشترك ضد إيران تقود إلى مواجهة وإلى طريق مسدود".حول أهمية هذه الزيارة، قال الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز، لـ"بلا قيود": إسرائيل تهدد لبنان باحتلال مدن فيهكشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تفاصيل الحرب المقبلة مع لبنان، مؤكدا "جاهزية الخطط العملياتية".حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري العميد وهبي قاطيشا من القوات اللبنانية، لـ "بلا قيود": بدوره، قال الخبير العسكري، عمر المعربوني، لـ"بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....إعداد وتقديم: نغم كبّــاس
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2022
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
تعاون روسي إيراني طويل الأمد
13:41 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 13:46 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: لافروف في إيران لبحث التعاون الثنائي؛ إسرائيل تكشف تفاصيل الحرب المقبلة مع لبنان؛ إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي بعد قصف إسرائيلي عطله لأسابيع.
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، حسين عبد الأمير اللهيان، في طهران: "خطط الولايات المتحدة وإسرائيل لإنشاء نظام دفاع جوي مشترك ضد إيران تقود إلى مواجهة وإلى طريق مسدود".
حول أهمية هذه الزيارة، قال الخبير بالشأن الإيراني، حكم أمهز، لـ"بلا قيود":
"إن لهذه الزيارة المهمة مجموعة من الأهداف، خصوصا في هذا الظرف الحساس من المرحلة المربكة دوليا، وموضوع الحرب في أوكرانيا، وتغير خارطة التحالفات الدولية والاقتصادية، وسوريا التي هي الدولة المشتركة بين موسكو وطهران، وخاصة بعد الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي المدني، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في ظل العقوبات، وموضوع نية تركيا بدء عملية عسكرية، وأعتقد الزيارة تنسيقية وتخطيطية وتنفيذية، لاسيما على صعيد الاقتصاد، وإنشاء مركز تجاري في موسكو، والتعاون الشامل التي تمتد لـ 20 سنة بين البلدين".
إسرائيل تهدد لبنان باحتلال مدن فيه
كشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، تفاصيل الحرب المقبلة مع لبنان، مؤكدا "جاهزية الخطط العملياتية".
حول هذا الموضوع، قال الخبير العسكري العميد وهبي قاطيشا من القوات اللبنانية، لـ "بلا قيود":
"إن هناك فريقا في لبنان يجرّ إسرائيل إلى حرب لا يريدها لبنان وشعبه، ولدينا جيش يدافع عن البلاد في حال حدثت مواجهة".
بدوره، قال الخبير العسكري، عمر المعربوني، لـ"بلا قيود":
"لا شك أن لبنان يعيش حالة انقسام سياسي حادة، والعميد وهبي قاطيشا محسوب على فريق سياسي، ومواقفه معروفة منذ أمد بعيد، وبالتالي من المعيب أن يصدر من مسؤول لبناني تصريحات في هذا الاتجاه، خصوصا أن الدولة اللبنانية و"حزب الله"، لا يريدان المواجهة ولا يسعيان إليها إلا في حال فرضت".
التفاصيل في الملف الصوتي....
إعداد وتقديم: نغم كبّــاس