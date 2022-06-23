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تونس... توقيف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي
تونس... توقيف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي
ألقت الشرطة التونسية، اليوم الخميس، القبض على رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي تولى أيضا الأمانة العامة لحركة النهضة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T21:06+0000
2022-06-23T21:06+0000
أخبار تونس اليوم
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زياد طاهر محامي الجبالي أن الشرطة أوقفت موكله أثناء تواجده في سيارته في ولاية سوسة قبل نقله إلى العاصمة التونسية.ووفقا للإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، فإن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية أمر باعتقال حمادي الجبالي الذي قدم استقالته من حركة النهضة عام 2014، بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.وذكر زياد طاهر أن الجبالي الذي تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 2011 إلى 2013 يخضع للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة.وفي مايو/ آيار الماضي، داهمت الشرطة المصنع وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220623/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يرفض-الإصلاحات-التي-يريدها-صندوق-النقد-الدولي-1064088299.html
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أخبار تونس اليوم

تونس... توقيف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

21:06 GMT 23.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD الشرطة التونسية
الشرطة التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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ألقت الشرطة التونسية، اليوم الخميس، القبض على رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي تولى أيضا الأمانة العامة لحركة النهضة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن زياد طاهر محامي الجبالي أن الشرطة أوقفت موكله أثناء تواجده في سيارته في ولاية سوسة قبل نقله إلى العاصمة التونسية.
نور الدين الطبوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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ووفقا للإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، فإن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية أمر باعتقال حمادي الجبالي الذي قدم استقالته من حركة النهضة عام 2014، بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.
وذكر زياد طاهر أن الجبالي الذي تولى رئاسة الوزراء خلال الفترة من عام 2011 إلى 2013 يخضع للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة.
وفي مايو/ آيار الماضي، داهمت الشرطة المصنع وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".
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