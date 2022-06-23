https://arabic.sputniknews.com/20220623/جبل-صيني-يتحول-إلى-محطة-طاقة-شمسية-مساحتها-46-ألف-فدان-صور-1064075330.html

جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية مساحتها 46 ألف فدان… صور

جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية مساحتها 46 ألف فدان… صور

أصبحت التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أولويات الدول الصناعية الكبرى التي تسعى لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T07:03+0000

2022-06-23T07:03+0000

2022-06-23T07:03+0000

منوعات

الصين

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وبينما يسبب الوقود الأحفوري انبعاثات حرارية تؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري وتفاقم أزمة التغيرات المناخية، فإن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يساهم في الحد من تلك الظاهرة.وأصبحت الصين من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تتوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة في العديد من المناطق لتوفير احتياجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة بصورة تواكب نموها الاقتصادي.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية صورا قالت إنها ترصد تحويل إحدى جبال الصين إلى محطات هائلة للطاقة الشمسية في منطقة "نانزهاو" بمقاطعة هينان.وتقول الصحيفة إن تلك الجبال تحولت إلى محطة طاقة تتجدد كل صباح مع شروق الشمس لتولد ما بين 300 إلى 600 ميغاوات من الكهرباء.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المحطة الضخمة تم إنشاؤها على مساحة تصل إلى 20 ألف هكتار (نحو 46 ألف فدان).

https://arabic.sputniknews.com/20220522/زيادة-في-إنتاج-الصين-من-الكهرباء-المولدة-من-الطاقة-الشمسية-249--1062538440.html

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