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جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية مساحتها 46 ألف فدان… صور
جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية مساحتها 46 ألف فدان… صور
أصبحت التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أولويات الدول الصناعية الكبرى التي تسعى لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:03+0000
2022-06-23T07:03+0000
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الصين
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وبينما يسبب الوقود الأحفوري انبعاثات حرارية تؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري وتفاقم أزمة التغيرات المناخية، فإن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يساهم في الحد من تلك الظاهرة.وأصبحت الصين من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تتوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة في العديد من المناطق لتوفير احتياجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة بصورة تواكب نموها الاقتصادي.ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية صورا قالت إنها ترصد تحويل إحدى جبال الصين إلى محطات هائلة للطاقة الشمسية في منطقة "نانزهاو" بمقاطعة هينان.وتقول الصحيفة إن تلك الجبال تحولت إلى محطة طاقة تتجدد كل صباح مع شروق الشمس لتولد ما بين 300 إلى 600 ميغاوات من الكهرباء.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المحطة الضخمة تم إنشاؤها على مساحة تصل إلى 20 ألف هكتار (نحو 46 ألف فدان).
https://arabic.sputniknews.com/20220522/زيادة-في-إنتاج-الصين-من-الكهرباء-المولدة-من-الطاقة-الشمسية-249--1062538440.html
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منوعات, الصين

جبل صيني يتحول إلى محطة طاقة شمسية مساحتها 46 ألف فدان… صور

07:03 GMT 23.06.2022
© Photo / United Nations Development Programmeطاقة شمسية على شكل باندا في الصين
طاقة شمسية على شكل باندا في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Photo / United Nations Development Programme
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أصبحت التوسع في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من أولويات الدول الصناعية الكبرى التي تسعى لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري.
وبينما يسبب الوقود الأحفوري انبعاثات حرارية تؤدي إلى زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري وتفاقم أزمة التغيرات المناخية، فإن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية يساهم في الحد من تلك الظاهرة.
وأصبحت الصين من الدول الرائدة في هذا المجال، حيث تتوسع في إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة في العديد من المناطق لتوفير احتياجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة بصورة تواكب نموها الاقتصادي.
ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية صورا قالت إنها ترصد تحويل إحدى جبال الصين إلى محطات هائلة للطاقة الشمسية في منطقة "نانزهاو" بمقاطعة هينان.
الطاقة الشمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2022
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22 مايو, 08:40 GMT
وتقول الصحيفة إن تلك الجبال تحولت إلى محطة طاقة تتجدد كل صباح مع شروق الشمس لتولد ما بين 300 إلى 600 ميغاوات من الكهرباء.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المحطة الضخمة تم إنشاؤها على مساحة تصل إلى 20 ألف هكتار (نحو 46 ألف فدان).
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