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حادثة قتل لفتاة أردنية تعيد للأذهان جريمة قتل الطالبة "نيرة"
حادثة قتل لفتاة أردنية تعيد للأذهان جريمة قتل الطالبة "نيرة"
لقيت طالبة حتفها داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الخميس. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:17+0000
2022-06-23T12:18+0000
أخبار الأردن
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وقالت المديرية في بيان "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".وأفاد الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي أن "شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه فتاة جرى إسعافها إلى المستشفى وكانت حالتها سيئة"، حسبما ذكرته قناة "المملكة".وكشف السرطاوي أن "الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق لتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه، بحسب السرطاوي".ونعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في بيان، طالبتها المتوفية التي كانت تدرس في كلية التمريض.وتعهدت الجامعة بـ "الملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".وأرجعت الحادثة للأذهان، حادثة قتل الطالبة المصرية نيرة التي قضت باعتداء نفذه شخص بالسلاح الأبيض لرفضها الارتباط به.
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أخبار الأردن

حادثة قتل لفتاة أردنية تعيد للأذهان جريمة قتل الطالبة "نيرة"

12:17 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 23.06.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 5 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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لقيت طالبة حتفها داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الخميس.
وقالت المديرية في بيان "لاحقا لإصابة الفتاة بعيار ناري فقد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها وما زال التحقيق جاريا".
وأفاد الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي أن "شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية باتجاه فتاة جرى إسعافها إلى المستشفى وكانت حالتها سيئة"، حسبما ذكرته قناة "المملكة".
وكشف السرطاوي أن "الأجهزة الأمنية بدأت بالتحقيق لتحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه، بحسب السرطاوي".
ونعت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في بيان، طالبتها المتوفية التي كانت تدرس في كلية التمريض.
وتعهدت الجامعة بـ "الملاحقة القضائية لكل من تسبب بهذا الحادث المؤلم حتى ينال القصاص العادل على جريمته البشعة".
وأرجعت الحادثة للأذهان، حادثة قتل الطالبة المصرية نيرة التي قضت باعتداء نفذه شخص بالسلاح الأبيض لرفضها الارتباط به.
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