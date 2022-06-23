https://arabic.sputniknews.com/20220623/حقيقة-الصراعات-القائمة-بين-التنظيمات-الإرهابية-المسلحة-في-إدلب-وريف-حلب-1064088533.html

حقيقة الصراعات القائمة بين التنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب وريف حلب

حقيقة الصراعات القائمة بين التنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب وريف حلب

ترقب وهدوء حذر يسود مناطق ريف حلب وإدلب بعد اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة بين مسلحي "الجبهة الشامية" و"أحرار الشام". 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T10:51+0000

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حقيقة الصراعات القائمة بين التنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب وريف حلب حقيقة الصراعات القائمة بين التنظيمات الإرهابية المسلحة في إدلب وريف حلب

إذ وقعت خلال الأيام الماضية، معارك واشتباكات بين "الجبهة الشامية" و"أحرار الشام"(المحظورة في روسيا ودول أخرى)، في إدلب وريف حلب، وبعد تدخل وفد تركي رفيع المستوى حسب ماورد من أنباء هدأت الأوضاع. يجري هذا التصعيد قبيل اتخاذ القرار النهائي بشن عملية عسكرية تركية في بعض مناطق الشمال والشرق السوري ومع تكثيف الولايات المتحدة أعمالها العسكرية ومناوراتها القتالية في المنطقة الشرقية.من جانبه، قال الباحث السياسي والمختص في العلاقات الدولية، محمد العمري: "إن العوامل الأساسية للإرهاب في الداخل السوري، هي بسبب التدخلات الإقليمية والخارجية، فهناك العشرات من القرارات التي اتخذت فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب على مستوى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، وللأسف، لم تنفذ أي منها وما زال خيار الإرهاب يتدفق إلى سوريا وتوظيفه قائماً".وأشار العمري إلى أنه "بالمجمل سوريا اليوم، أمام ثلاثة خيارات، تتمثل في عمليات عسكرية للجيش السوري، توسع المقاومة الشعبية، والنقطة الثالثة هي إبقاء بعض التسويات قائمة للسوريين ممن يودون ترك السلاح، إذا نحن أمام مسار سياسي عسكري متواز في هذا الإطار".وتابع طالب: "إن الحليف الروسي المتواجد في الشمال السوري، مراقب متأهب مع الجيش السوري مشكلاً غطاء جويا للجيش السوري يرصد تحركات الجماعات المسلحة بشكل دائم ويساهم بضربات تضعف بنية المنظمات المصنفة "إرهابية" في الأمم المتحدة، بالإضافة لتسيير دوريات مشتركة مع التركي على طريق "M4" والضغط على الإحتلال التركي لتنفيذ مخرجات "سوتشي"، لذلك الدور الروسي مهم جداً ويساهم في عدم تمدد الإشتباكات إلى مناطق آمنة، وبالمحصلة هذه الجماعات لايمكن أن تتحرك دون توجيه الجهات المحرّكة والراعية والداعمة لها".التفاصيل في التسجيل الصوتي ...إعداد وتقديم: نواف إبراهيم.

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