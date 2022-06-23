https://arabic.sputniknews.com/20220623/حميدتي-يعلن-تدابير-أمنية-خاصة-بتأمين-المدن-السودانية-1064077857.html
حميدتي يعلن تدابير أمنية خاصة بتأمين المدن السودانية
حميدتي يعلن تدابير أمنية خاصة بتأمين المدن السودانية
قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية خاصة لفرض هيبة الدولة في المدن السودانية... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T07:49+0000
2022-06-23T07:49+0000
2022-06-23T07:49+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك خلال اجتماعه بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس.ولفتت الصحيفة إلى أن حميدتي بحث سبل معالجة المشاكل القبلية بولاية غرب دارفور والتحديات التي تواجه إقرار السلام في الولاية.وجرى الاجتماع بحضور عضوي مجلس السيادة كل من الهادي إدريس والطاهر أبو بكر، حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لوضع حد للصراعات والنزاعات القبلية في الولاية.وأكد الاجتماع على أهمية تكوين لجان مشتركة من الأجهزة الأمنية وأطراف العملية السلمية لتحقيق السلام والمصالحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/السودان-مجلس-الأمن-والدفاع-يصدر-توصيات-بشأن-الطوارئ-والمعتقلين-وقناة-الجزيرة-1062860673.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
حميدتي يعلن تدابير أمنية خاصة بتأمين المدن السودانية
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قال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية خاصة لفرض هيبة الدولة في المدن السودانية وتأمينها.
جاء ذلك خلال اجتماعه بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت
صحيفة "الانتباهة" السودانية، اليوم الخميس.
ولفتت الصحيفة إلى أن حميدتي بحث سبل معالجة المشاكل القبلية بولاية غرب دارفور والتحديات التي تواجه إقرار السلام
في الولاية.
وجرى الاجتماع بحضور عضوي مجلس السيادة كل من الهادي إدريس والطاهر أبو بكر، حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف جميع الأطراف لوضع حد للصراعات
والنزاعات القبلية في الولاية.
وأكد الاجتماع على أهمية تكوين لجان مشتركة من الأجهزة الأمنية وأطراف العملية السلمية لتحقيق السلام
والمصالحة.