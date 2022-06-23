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خبراء يحددون 5 أنواع من المشروبات تسرع الشيخوخة
خبراء يحددون 5 أنواع من المشروبات تسرع الشيخوخة
حدد فريق من الخبراء عددا من المشروبات التي تسرع من إصابة الجسم بالشيخوخة. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T06:32+0000
2022-06-23T06:32+0000
الصحة
مجتمع
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ونصح خبراء "Mayo Clinic" بمراقبة المشروبات التي نتاولها وليس الطعام فقط، لأن ذلك سيبطئ من الشيخوخة ويمنع التغيرات التغيرات الجلدية المبكرة والعلامات الخارجية الأخرى.وحدد الخبراء المشروبات كالتالي:1- المشروبات الغازية: حيث تساعد عادة على زيادة الوزن وتحفز إنتاج الكوليسترول الضار الأمر الذي يؤدي لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.2- العصائر: هناك أسطورة مفادها أن العصائر مفيدة، ومع ذلك فهي تحتوي أيضا على الكثير من السكر. وهو، كما اكتشف الخبراء، يسرع من عملية الشيخوخة. وإذا كان من الصعب عليك رفض العصائر، فحاول استبدالها بأنواع طبيعية من المشروبات. أو اشرب الماء بالنعناع والليمون وأي فاكهة. 3- شرب القليل من الماء: شرب القليل من المياه العادية يسرع أيضا من عملية الشيخوخة. يوفر الماء مواد بناء للأنسجة، ويساعد على التمثيل الغذائي.4-الكحول: الكحول يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنه يؤدي إلى تفاقم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.5-مشروبات "الدايت": أكثر المشروبات غير المتوقعة، حيث اعتاد الكثير على حقيقة أن هذه المشروبات مفيدة. لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. تشجعك بدائل السكر في هذه المشروبات على استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، فهي ضارة بالهضم والجهاز المناعي وصحة الجلد.
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الصحة, مجتمع

خبراء يحددون 5 أنواع من المشروبات تسرع الشيخوخة

06:32 GMT 23.06.2022
© Depositphotos / Bhofack2مشروبات
مشروبات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Depositphotos / Bhofack2
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حدد فريق من الخبراء عددا من المشروبات التي تسرع من إصابة الجسم بالشيخوخة.
ونصح خبراء "Mayo Clinic" بمراقبة المشروبات التي نتاولها وليس الطعام فقط، لأن ذلك سيبطئ من الشيخوخة ويمنع التغيرات التغيرات الجلدية المبكرة والعلامات الخارجية الأخرى.
وحدد الخبراء المشروبات كالتالي:
1- المشروبات الغازية: حيث تساعد عادة على زيادة الوزن وتحفز إنتاج الكوليسترول الضار الأمر الذي يؤدي لتطور أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض المناعة الذاتية.
2- العصائر: هناك أسطورة مفادها أن العصائر مفيدة، ومع ذلك فهي تحتوي أيضا على الكثير من السكر. وهو، كما اكتشف الخبراء، يسرع من عملية الشيخوخة.
وإذا كان من الصعب عليك رفض العصائر، فحاول استبدالها بأنواع طبيعية من المشروبات. أو اشرب الماء بالنعناع والليمون وأي فاكهة.
3- شرب القليل من الماء: شرب القليل من المياه العادية يسرع أيضا من عملية الشيخوخة. يوفر الماء مواد بناء للأنسجة، ويساعد على التمثيل الغذائي.
4-الكحول: الكحول يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنه يؤدي إلى تفاقم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
5-مشروبات "الدايت": أكثر المشروبات غير المتوقعة، حيث اعتاد الكثير على حقيقة أن هذه المشروبات مفيدة. لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة. تشجعك بدائل السكر في هذه المشروبات على استهلاك المزيد من السعرات الحرارية، فهي ضارة بالهضم والجهاز المناعي وصحة الجلد.
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