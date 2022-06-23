https://arabic.sputniknews.com/20220623/خبير-التهديدات-الإسرائيلية-باجتياح-لبنان-تأتي-في-إطار-الحرب-النفسية-1064095773.html

خبير: التهديدات الإسرائيلية باجتياح لبنان تأتي في إطار الحرب النفسية

خبير: التهديدات الإسرائيلية باجتياح لبنان تأتي في إطار الحرب النفسية

أكد الكاتب والمحلل السياسي، سمير حسن، أن التهديدات الإسرائيلية باجتياح لبنان تندرج في إطار التهويل والحرب النفسية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T12:02+0000

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2022-06-23T12:02+0000

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وأضاف أن إسرائيل لم تعد قادرة على خوض حروب شاملة وما تقوم به حاليا هو هروب إلى الأمام نتيجة الاضطرابات السياسية داخلها.وأوضح أن التنسيق بين فرقاء المقاومة مستمر وفي سياقه الطبيعي، مشيرا إلى أن إسرائيل ستجر المنطقة إلى حرب إقليمية إذا ما استمرت في استهداف القدس، خاصة مع التعديات التي كانت تجري في حرم القدس الشريف.ولفت حسن، إلى أن الموقف الأمريكي السلبي الواضح في سلوك الموفد الأمريكي يؤخر المفاوضات حول قضية تقسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث إن الأخير لم يرد على المقترحات اللبنانية بينما يقوم بالاستثمار بكل قوةواختتم حديثه بأن لبنان ستقوم باستنفاد كل الطرق الدبلوماسية فيما يخص حقوقها البحرية، مؤكدا أن أي تعدي إسرائيلي على حقول الغاز سيكون نتيجته الحتمية حدوث مواجهة كبيرة.وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كشف تفاصيل الحرب المقبلة مع لبنان، مؤكدا "جاهزية الخطط العملياتية"، وقال في تصريحات في ذكرى "حرب لبنان الأولى": "في الحرب المقبلة سيكون حجم الضربات في لبنان في قوة لم يشهدها وفي شكل مشابه ستكون قوة الاجتياح البري"، مشيرا إلى أن "هذه الحرب تعد علامة فارقة بتطور الحروب بين إسرائيل والدول العربية والتنظيمات الإرهابية".وأضاف: وتابع: "على عكس عدونا الذي لا يعترف بشرائع القانون الدولي والذي يقوم بتوجيه النيران تجاه مواطني إسرائيل، نحن سنقوم بتحذير السكان اللبنانيين، وفق اللزوم ولكن بمجرد قيامنا بذلك سنستخدم كل قوة جيش الدفاع في المناطق المأهولة والمناطق المفتوحة"، مشددا على أنه "على الرغم من التحديات الأمنية العديدة، فإن حال الدولة في تحسن مستمر".وختم كوخافي بالقول إن: "أعداءنا متواجدون في خلل دائم، ناهيك عن التدهور المستمر على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي، وأمام أعينهم تستمر دولة إسرائيل في التطور والانفتاح والازدهار وتحقيق أهدافها الوطنية".وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الأربعاء، باجتياح لبنان، قائلا إنه إذا طلب من جيش بلاده تنفيذ عملية عسكرية هناك فستكون "قوية ودقيقة"، وسيدفع "حزب الله" خلالها "ثمنا باهظا".جاء ذلك في تغريدات نشرها غانتس على حسابه بموقع "تويتر" عقب مشاركته في الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على حرب لبنان الأولى عام 1982 المعروف في إسرائيل بـ "عملية سلام الجليل".وقال غانتس: "إذا طُلب منا القيام بعملية في لبنان، فستكون قوية ودقيقة. وستفرض ثمنا باهظا على حزب الله ودولة لبنان". وأضاف: "في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة".وهدد لبنان قائلا: "نحن جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سنسير مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور".يشار إلى أن حرب لبنان الأولى بدأت في 6 يونيو/حزيران 1982، وأدت إلى احتلال إسرائيل لجنوب لبنان حتى عام 1985، وقتل في هذه الحرب 654 جنديا وضابطا إسرائيليا.

https://arabic.sputniknews.com/20220623/إسرائيل-تكشف-تفاصيل-الحرب-المقبلة-مع-لبنان-وتهدد-بـضربة-لم-يشهدها-من-قبل-1064078250.html

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