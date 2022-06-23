https://arabic.sputniknews.com/20220623/خبير-زيارة-ابن-سلمان-لأنقرة-تشكل-بداية-فعلية-للمسار-الجديد-في-العلاقات-التركية-السعودية--1064093030.html
خبير: زيارة ابن سلمان لأنقرة تشكل بداية فعلية للمسار الجديد في العلاقات التركية السعودية
خبير: زيارة ابن سلمان لأنقرة تشكل بداية فعلية للمسار الجديد في العلاقات التركية السعودية
أكد بيان تركي سعودي مشترك عقب المحادثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء الماضي، عزم البلدين على بدء مرحلة... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T11:24+0000
2022-06-23T11:24+0000
2022-06-23T11:24+0000
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حول العالم
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خبير: زيارة بن سلمان لأنقرة تشكل بداية فعلية للمسار الجديد في العلاقات التركية السعودية
خبير: زيارة بن سلمان لأنقرة تشكل بداية فعلية للمسار الجديد في العلاقات التركية السعودية
يقول الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار علوش إلى أنه:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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خبير: زيارة ابن سلمان لأنقرة تشكل بداية فعلية للمسار الجديد في العلاقات التركية السعودية
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أكد بيان تركي سعودي مشترك عقب المحادثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الأربعاء الماضي، عزم البلدين على بدء مرحلة جديدة من التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية وتفعيل اتفاقات التعاون الدفاعي وتعميق التشاور في القضايا الإقليمية وتسهيل حركة التجارة والسياح.
يقول الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن التركي محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"إن زيارة الأمير محمد بن سلمان لأنقرة تُشكل بداية فعلية للمسار الجديد في العلاقات التركية السعودية. فالأولوية في المرحلة الحالية تتركز على إعادة ترميم الثقة على مستوى القادة بعد أزمة خاشقجي".
"في حين أن البلدين انخرطا على مدى العقد الماضي في تنافس إقليمي حاد، فإن عودة الدفء إلى العلاقات ينذر بحقبة جديدة لن تنحصر نتائجها في العلاقات الثنائية أو العلاقات التركية الخليجية فحسب، بل تؤثر كذلك على الوضع الإقليمي".
ويرى علوش "أن حدوث تعاون إقليمي بين أنقرة والرياض سيتطلب وقتا بالنظر إلى تبعات المنافسة الإقليمية الطويلة بينهما والفترة التي ستسغرقها عملية إعادة ترميم الثقة بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان، فإن التركيز في هذه المرحلة ينصب على مجالات التعاون المتاحة وهي الاقتصاد والتجارة".
"ويعتبر علوش أن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم تنقطع تماماً بين البلدين خلال فترة التوتر، ما شكلت أرضية مناسبة للدخول في هذه العملية، فضلا عن كون هذا الجانب أحد الدوافع الرئيسية للبلدين لطي مرحلة الخلاف".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..