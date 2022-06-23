https://arabic.sputniknews.com/20220623/خبير-عسكري-الدعم-الأوروبي-لأوكرانيا-يتم-بأسلحة-دفاعية--1064091984.html
خبير عسكري: الدعم الأوروبي لأوكرانيا يتم بأسلحة دفاعية
خبير عسكري: الدعم الأوروبي لأوكرانيا يتم بأسلحة دفاعية
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أربعة سيناريوهات صينية لإخضاع تايوان بحسب "وكالة" فرنسية،... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T11:08+0000
2022-06-23T11:08+0000
2022-06-23T11:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
راديو
شؤون عسكرية
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خبيرعسكري: الدعم الأوروبي لأوكرانيا يتم بأسلحة دفاعية
خبيرعسكري: الدعم الأوروبي لأوكرانيا يتم بأسلحة دفاعية
هل تنجح الخطة البريطانية في دعم أوكرانيا؟قدّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للقادة الغربيين خطة من أربعة محاور لمضاعفة دعم أوكرانيا ضد التقدم الذي تحرزه القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، اعتمدت في مجملها على استمرار الدعم بالسلاح والمعدات والذخيرة والتدريبات، وتقديم تمويل أكبر من أجل دفع أجور العمال والموظفين الأوكران وإدارة المدارس وبدء إعادة الإعمار، وكذلك تطوير طرق النقل البري لضمان استمرار الاقتصاد الأوكراني في العمل، وأيضا مسألة الغذاء.الخبيرالعسكري اللواء الدكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "شؤون عسكرية"، علق عن خطة جونسون ومدى مقدرتها على مساعدة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وقال لنا:وأضاف الخبير العسكري:التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة.
سبوتنيك عربي
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2022
شيماء ثامر
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: الدعم الأوروبي لأوكرانيا يتم بأسلحة دفاعية
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أربعة سيناريوهات صينية لإخضاع تايوان بحسب "وكالة" فرنسية، معلومات جديدة حول اغتيال سليماني وتلويح لتورّط المخابرات العراقية.
هل تنجح الخطة البريطانية في دعم أوكرانيا؟
قدّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، للقادة الغربيين خطة من أربعة محاور لمضاعفة دعم أوكرانيا ضد التقدم الذي تحرزه القوات الروسية، خلال العملية العسكرية الخاصة، اعتمدت في مجملها على استمرار الدعم بالسلاح والمعدات والذخيرة والتدريبات، وتقديم تمويل أكبر من أجل دفع أجور العمال والموظفين الأوكران وإدارة المدارس وبدء إعادة الإعمار، وكذلك تطوير طرق النقل البري لضمان استمرار الاقتصاد الأوكراني في العمل، وأيضا مسألة الغذاء.
الخبيرالعسكري اللواء الدكتور سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "شؤون عسكرية"، علق عن خطة جونسون ومدى مقدرتها على مساعدة كييف خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة، وقال لنا:
"لن تستطيع ذلك، خاصة أن الدعم من بريطانيا وأمريكا والناتو لأوكرانيا هو دعم عسكري بأسلحة دفاعية وليست هجومية، فلو أرادوا بالفعل دعم كييف عسكريًا، سيكون عن طريق تزويدها بأسلحة هجومية، وإن الهدف من كل ذلك هو أن واشنطن تريد إطالة أمد الحرب لإضعاف روسيا اقتصادياً".
"إن القطارات أيضًا لن تحل مشكلة أوكرانيا، لأن أهم وسيلة نقل للحبوب من هذا البلد، كانت السفن وطالما أن الموانئ الأوكرانية معطلة فإن الدعم محدود جداً".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: شيماء ثامر – محمد جمعة.