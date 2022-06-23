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https://arabic.sputniknews.com/20220623/خبير-محاصرة-كالينينغراد-قد-تؤدي-إلى-فصل-دول-البلطيق-الثلاث-عن-الناتو-1064099710.html
خبير: محاصرة كالينينغراد قد تؤدي إلى فصل دول البلطيق الثلاث عن الناتو
خبير: محاصرة كالينينغراد قد تؤدي إلى فصل دول البلطيق الثلاث عن الناتو
قال الخبير الاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، إن: "حلف الناتو دفع ليتوانيا إلى فرض قيود على حركة البضائع إلى مقاطعة كاليننغراد الروسية، وهي مخالفة للاتفاقيات... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T12:58+0000
2022-06-23T12:58+0000
روسيا
كالينينغراد
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وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد الأصفري أن روسيا لن تسمح بمحاصرة مقاطعة لها وتستخدم جميع الأساليب الدبلوماسية حتى تستنفذها، ثم يأتي الرد بعدها الذي قد يكون عبارة عن إنزال قوات على الحدود الليتوانية البولندية وكاليننغراد، وبالتالي يتم فتح المعبر بالقوة إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية.وأعرب عن اعتقاده أن "الناتو" يدفع باتجاه تفاقم الأزمة الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد.واختتم الخبير الاستراتيجي، بأن التصريحات الأمريكية حول تفهم واشنطن لمخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن، يدل على أن واشنطن أدركت أن موسكو ستربح هذه الحرب ولا يمكن لأي دولة أن تشكل تهديدا استراتيجيا على الأمن الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/بريطانيا-تحرض-ليتوانيا-على-وقف-عبور-البضائع-الروسية-إلى-كالينينغراد-1064061503.html
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روسيا, كالينينغراد

خبير: محاصرة كالينينغراد قد تؤدي إلى فصل دول البلطيق الثلاث عن الناتو

12:58 GMT 23.06.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورمدينة كالينينغراد الروسية
مدينة كالينينغراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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قال الخبير الاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، إن: "حلف الناتو دفع ليتوانيا إلى فرض قيود على حركة البضائع إلى مقاطعة كاليننغراد الروسية، وهي مخالفة للاتفاقيات التي تمت بين روسيا والاتحاد الأوروبي".
وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد الأصفري أن روسيا لن تسمح بمحاصرة مقاطعة لها وتستخدم جميع الأساليب الدبلوماسية حتى تستنفذها، ثم يأتي الرد بعدها الذي قد يكون عبارة عن إنزال قوات على الحدود الليتوانية البولندية وكاليننغراد، وبالتالي يتم فتح المعبر بالقوة إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية.
نصب تذكاري لشيلر في كالينينغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2022
بريطانيا "تحرض" ليتوانيا على وقف عبور البضائع الروسية إلى كالينينغراد
أمس, 16:50 GMT
وأعرب عن اعتقاده أن "الناتو" يدفع باتجاه تفاقم الأزمة الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد.

وشدد على أن ليتوانيا تقوم بخطأ استراتيجي إذا لم تفاوض روسيا على إلغاء قرار فرض قيود على حركة البضائع إلى مقاطعة كاليننغراد، حيث قد يؤدي الأمر إلى فصل دول البلطيق الثلاث (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) عن حلفائها في الناتو.

واختتم الخبير الاستراتيجي، بأن التصريحات الأمريكية حول تفهم واشنطن لمخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن، يدل على أن واشنطن أدركت أن موسكو ستربح هذه الحرب ولا يمكن لأي دولة أن تشكل تهديدا استراتيجيا على الأمن الروسي.
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