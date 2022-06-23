https://arabic.sputniknews.com/20220623/خبير-محاصرة-كالينينغراد-قد-تؤدي-إلى-فصل-دول-البلطيق-الثلاث-عن-الناتو-1064099710.html

خبير: محاصرة كالينينغراد قد تؤدي إلى فصل دول البلطيق الثلاث عن الناتو

خبير: محاصرة كالينينغراد قد تؤدي إلى فصل دول البلطيق الثلاث عن الناتو

قال الخبير الاستراتيجي، الدكتور علاء الأصفري، إن: "حلف الناتو دفع ليتوانيا إلى فرض قيود على حركة البضائع إلى مقاطعة كاليننغراد الروسية، وهي مخالفة للاتفاقيات... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T12:58+0000

2022-06-23T12:58+0000

2022-06-23T12:58+0000

روسيا

كالينينغراد

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وفي تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أكد الأصفري أن روسيا لن تسمح بمحاصرة مقاطعة لها وتستخدم جميع الأساليب الدبلوماسية حتى تستنفذها، ثم يأتي الرد بعدها الذي قد يكون عبارة عن إنزال قوات على الحدود الليتوانية البولندية وكاليننغراد، وبالتالي يتم فتح المعبر بالقوة إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية.وأعرب عن اعتقاده أن "الناتو" يدفع باتجاه تفاقم الأزمة الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد.واختتم الخبير الاستراتيجي، بأن التصريحات الأمريكية حول تفهم واشنطن لمخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن، يدل على أن واشنطن أدركت أن موسكو ستربح هذه الحرب ولا يمكن لأي دولة أن تشكل تهديدا استراتيجيا على الأمن الروسي.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/بريطانيا-تحرض-ليتوانيا-على-وقف-عبور-البضائع-الروسية-إلى-كالينينغراد-1064061503.html

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روسيا, كالينينغراد