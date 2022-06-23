https://arabic.sputniknews.com/20220623/دودون-يعتقد-أن-الاتحاد-الأوروبي-قد-يختفي-قريبا-1064100030.html
دودون يعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يختفي قريبا
دودون يعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يختفي قريبا
أعلن رئيس جمهورية مولدوفا السابق، إيغور دودون أن مولدوفا ستحصل على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن في غضون سنوات قليلة قد يختفي الاتحاد... 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T13:01+0000
2022-06-23T13:01+0000
2022-06-23T13:01+0000
مولدوفا
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/90/1021389062_0:194:1479:1026_1920x0_80_0_0_2cc9289a6bdcf91a8fb92ac886a8c5fd.jpg
وقال دودون للصحفيين: "أعتقد أن مولدوفا ستحصل على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن السلطات تعد بالفعل بيانات حول" اليوم التاريخي". لا أعتقد أن مولدوفا ستصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، من المحتمل ألا يكون للاتحاد الأوروبي وجود في السنوات الخمس أو العشر القادمة".وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قرار منح أو رفض وضع المرشحين لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا سيتخذ من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و 24 يونيو/حزيران، مع مراعاة توصية المفوضية الأوروبية.
مولدوفا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102138/90/1021389062_0:55:1479:1164_1920x0_80_0_0_eadf935cf16c8ec66134fd874e01618c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مولدوفا, أخبار الاتحاد الأوروبي
دودون يعتقد أن الاتحاد الأوروبي قد يختفي قريبا
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية مولدوفا السابق، إيغور دودون أن مولدوفا ستحصل على وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن في غضون سنوات قليلة قد يختفي الاتحاد الأوروبي.
وقال دودون للصحفيين: "أعتقد أن مولدوفا ستحصل على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن السلطات تعد بالفعل بيانات حول" اليوم التاريخي". لا أعتقد أن مولدوفا ستصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، من المحتمل ألا يكون للاتحاد الأوروبي وجود في السنوات الخمس أو العشر القادمة".
وأشار إلى أنه تم إقالة حكومة موالية لأوروبا في بلغاريا، وستكون هناك أزمات سياسية في دول أخرى ، وبالتالي قد تواجه الحكومات الأخرى "سقوطًا".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية أوصت بمنح مولدوفا وأوكرانيا وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قرار منح أو رفض وضع المرشحين لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا سيتخذ من رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في القمة التي ستعقد في بروكسل يومي 23 و 24 يونيو/حزيران، مع مراعاة توصية المفوضية الأوروبية.