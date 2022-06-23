https://arabic.sputniknews.com/20220623/رئيس-وزراء-ألبانيا-للأوكرانيين-دخولكم-الاتحاد-الأوروبي-وهم-مقدونيا-تحاول-منذ-17-عاما-ونحن-منذ-8-1064085278.html

رئيس وزراء ألبانيا للأوكرانيين: دخولكم الاتحاد الأوروبي وهم... مقدونيا تحاول منذ 17 عاما ونحن منذ 8

رئيس وزراء ألبانيا للأوكرانيين: دخولكم الاتحاد الأوروبي وهم... مقدونيا تحاول منذ 17 عاما ونحن منذ 8

طالب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، الأوكرانيين بالتخلي عن "أوهام" الانضمام للاتحاد الأوروبي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T09:55+0000

2022-06-23T09:55+0000

2022-06-23T09:55+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101494/78/1014947821_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_625d586ace2128e2ff14b69ccc662f4e.jpg

ووفقا لتصريحات له لدى وصوله لحضور قمة البلقان الخاصة مع زعماء الاتحاد الأوروبي، نقلها موقع "بارونز"، أعرب راما عن أمله في ألا يكون لدى الأوكرانيين "أوهام" بشأن محاولة بلادهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذ إن عدة دول تنتظر الموافقة على طلباتها منذ أكثر من عقد.وقال: "مقدونيا الشمالية مرشحة منذ 17 عامًا إذا لم أخطئ، ألبانيا منذ 8، لذا مرحبًا بك في أوكرانيا، إنه لأمر جيد أن تمنح وضع المرشح، لكنني آمل ألا يخدع الشعب الأوكراني كثيرًا بشأن ذلك".يشار إلى أن زعماء البلقان يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب تعثر محاولاتهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث منعت بلغاريا بدء المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية بشأن النزاع مع سكوبي.ووصف رئيس الوزراء الألباني موقف بلغاريا، بأنه "وصمة عار"، وقال: "إنه لأمر مخز أن تقوم بلغاريا، إحدى دول الناتو، باختطاف دولتين أخريين في الناتو، وهما ألبانيا ومقدونيا الشمالية، في خضم حرب ساخنة في الفناء الخلفي لأوروبا مع وجود 26 دولة أخرى جالسة في عرض مخيف للعجز".وسيتم اتخاذ القرار الرسمي بشأن وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.وحاليًا، تعد ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أما كوسوفو والبوسنة والهرسك، فهما مرشحان محتملان لعضوية الاتحاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220622/مندوب-فرنسا-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يكون-هناك-إجراءات-عاجلة-لانضمام-أوكرانيا-إلى-المنظمة--1064021722.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي