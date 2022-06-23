https://arabic.sputniknews.com/20220623/رئيس-وزراء-ألبانيا-للأوكرانيين-دخولكم-الاتحاد-الأوروبي-وهم-مقدونيا-تحاول-منذ-17-عاما-ونحن-منذ-8-1064085278.html
رئيس وزراء ألبانيا للأوكرانيين: دخولكم الاتحاد الأوروبي وهم... مقدونيا تحاول منذ 17 عاما ونحن منذ 8
رئيس وزراء ألبانيا للأوكرانيين: دخولكم الاتحاد الأوروبي وهم... مقدونيا تحاول منذ 17 عاما ونحن منذ 8
طالب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، الأوكرانيين بالتخلي عن "أوهام" الانضمام للاتحاد الأوروبي. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T09:55+0000
2022-06-23T09:55+0000
2022-06-23T09:55+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفقا لتصريحات له لدى وصوله لحضور قمة البلقان الخاصة مع زعماء الاتحاد الأوروبي، نقلها موقع "بارونز"، أعرب راما عن أمله في ألا يكون لدى الأوكرانيين "أوهام" بشأن محاولة بلادهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذ إن عدة دول تنتظر الموافقة على طلباتها منذ أكثر من عقد.وقال: "مقدونيا الشمالية مرشحة منذ 17 عامًا إذا لم أخطئ، ألبانيا منذ 8، لذا مرحبًا بك في أوكرانيا، إنه لأمر جيد أن تمنح وضع المرشح، لكنني آمل ألا يخدع الشعب الأوكراني كثيرًا بشأن ذلك".يشار إلى أن زعماء البلقان يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب تعثر محاولاتهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث منعت بلغاريا بدء المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية بشأن النزاع مع سكوبي.ووصف رئيس الوزراء الألباني موقف بلغاريا، بأنه "وصمة عار"، وقال: "إنه لأمر مخز أن تقوم بلغاريا، إحدى دول الناتو، باختطاف دولتين أخريين في الناتو، وهما ألبانيا ومقدونيا الشمالية، في خضم حرب ساخنة في الفناء الخلفي لأوروبا مع وجود 26 دولة أخرى جالسة في عرض مخيف للعجز".وسيتم اتخاذ القرار الرسمي بشأن وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.وحاليًا، تعد ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أما كوسوفو والبوسنة والهرسك، فهما مرشحان محتملان لعضوية الاتحاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220622/مندوب-فرنسا-في-الاتحاد-الأوروبي-لن-يكون-هناك-إجراءات-عاجلة-لانضمام-أوكرانيا-إلى-المنظمة--1064021722.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
رئيس وزراء ألبانيا للأوكرانيين: دخولكم الاتحاد الأوروبي وهم... مقدونيا تحاول منذ 17 عاما ونحن منذ 8
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طالب رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما، الأوكرانيين بالتخلي عن "أوهام" الانضمام للاتحاد الأوروبي.
ووفقا لتصريحات له لدى وصوله لحضور قمة البلقان الخاصة مع زعماء الاتحاد الأوروبي، نقلها موقع "بارونز
"، أعرب راما عن أمله في ألا يكون لدى الأوكرانيين "أوهام" بشأن محاولة بلادهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إذ إن عدة دول تنتظر الموافقة على طلباتها منذ أكثر من عقد.
وقال: "مقدونيا الشمالية مرشحة منذ 17 عامًا إذا لم أخطئ، ألبانيا منذ 8، لذا مرحبًا بك في أوكرانيا، إنه لأمر جيد أن تمنح وضع المرشح، لكنني آمل ألا يخدع الشعب الأوكراني كثيرًا بشأن ذلك".
يشار إلى أن زعماء البلقان يشعرون بخيبة أمل شديدة بسبب تعثر محاولاتهم للانضمام
إلى الاتحاد الأوروبي، حيث منعت بلغاريا بدء المفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية بشأن النزاع مع سكوبي.
ووصف رئيس الوزراء الألباني موقف بلغاريا، بأنه "وصمة عار"، وقال: "إنه لأمر مخز أن تقوم بلغاريا، إحدى دول الناتو، باختطاف دولتين أخريين في الناتو، وهما ألبانيا ومقدونيا الشمالية، في خضم حرب ساخنة في الفناء الخلفي لأوروبا مع وجود 26 دولة أخرى جالسة في عرض مخيف للعجز".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أوصت الجمعة الماضية، بمنح أوكرانيا ومولدوفا وضع مرشح إذا استوفيا عددًا من الشروط المسبقة قبل بدء مفاوضات الاندماج.
وسيتم اتخاذ القرار الرسمي بشأن وضع المرشح لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.
وحاليًا، تعد ألبانيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا من الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
، أما كوسوفو والبوسنة والهرسك، فهما مرشحان محتملان لعضوية الاتحاد.