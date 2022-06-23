https://arabic.sputniknews.com/20220623/رسائل-بوتين-في-قمة-بريكس-وهل-التجمع-قادر-على-إنشاء-عملة-احتياطية-دولية؟-1064104775.html

رسائل بوتين في قمة بريكس.. وهل التجمع قادر على إنشاء عملة احتياطية دولية؟

رسائل بوتين في قمة بريكس.. وهل التجمع قادر على إنشاء عملة احتياطية دولية؟

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا تدعم مسودة مبادرة بكين التي تم تبنيها كنتيجة لمنتدى بريكس القادم، مما يؤكد توجه دوائر الأعمال لمزيد من العمل... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T14:28+0000

2022-06-23T14:28+0000

2022-06-23T14:32+0000

راديو

بوضوح

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1064103822_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_63e582e65d3817bd6cb1f8d5f6a9592b.png

رسائل بوتين في قمة بريكس.. وهل التجمع قادر على إنشاء عملة احتياطية دولية؟ رسائل بوتين في قمة بريكس.. وهل التجمع قادر على إنشاء عملة احتياطية دولية؟

وقال بوتين خلال خطابه عن بعد: إن "جدول أعمال المنتدى مليء بقضايا الساعة بالفعل وهي تتعلق بضمان التنمية المستدامة للاقتصاد العالمي والحفاظ على انفتاحه وزيادة التعاون في الاقتصاد الرقمي والنمو الأخضر، فضلاً عن تحديث الصناعة وبناء سلاسل نقل وخدمات لوجستية جديدة".وأكد بوتين قائلا: "في رأينا موضوع هذا المنتدى وثيق ومهم للجميع أي وهو تعميق الشراكة التجارية لدول البريكس من أجل خلق مستقبل أفضل للتنمية العالمية".في هذا الصدد، قال مسلم شعيتو رئيس المركز العربي الروسي، إن الرسائل التي يمكن قراءتها من وراء انعقاد المنتدى هذه المرة في ظل الظروف الدولية التي تقع روسيا في القلب منها، هي أن العقوبات الغربية على روسيا فقدت جدواها، وأن الكلام عما يسمى عزلة روسيا كلام لا وجود له على أرض الواقع.وأشار شعيتو إلى أن طموح البريكس الآن لأن يكون بديلًا عن الهيمنة الاقتصادية الأمريكية لابد أن ينظر إليه بمنظار جديد، فالواقع قد تغير كثيرًا عن ذي قبل، لافتا إلى أن البريكس عندما تحدث قبل سنوات عن بنك بديل لصندوق النقد كانت هناك محاولات للتقارب مع أمريكا مما أثر على جدوى هذه الخطوة، لكن الآن الوضع تغير وأصبحت الحاجة ملحة لإيجاد بدائل للهيمنة الأمريكية.وأضاف الجوابرة أن مسألة إصدار عملة جديدة عن التجمع أمر وارد وقابل للتنفيذ يخدم التعاملات التجارية بين دول التجمع ، لافتا إلى أننا رأينا كيف أن الروبل زاحم الدولار واليورو في التعاملات الأخيرة في ظل الحرب الأخيرة.وأشار الجوابرة إلى أن على البريكس أن يوسع من دائرة عضويته خاصة من الدول العربية حتى يتسع نفوذه السياسي والاقتصادي أكثر.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: خالد عبد الجبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, بوضوح, аудио