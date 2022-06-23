https://arabic.sputniknews.com/20220623/روسيا-تدرس-خيارات-الرد-على-خطوات-ليتوانيا-غير-الودية-بشأن-مقاطعة-كاليننغراد-1064104124.html

روسيا تدرس خيارات الرد على خطوات ليتوانيا غير الودية بشأن مقاطعة كاليننغراد

روسيا تدرس خيارات الرد على خطوات ليتوانيا غير الودية بشأن مقاطعة كاليننغراد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن روسيا تدرس خيارات مختلفة للرد على الخطوات غير الودية من جانب ليتوانيا، بعد فرضها حظرا على عبور البضائع إلى... 23.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-23T14:17+0000

2022-06-23T14:17+0000

2022-06-23T14:17+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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روسيا تدرس خيارات الرد على خطوات ليتوانيا غير الودية بشأن مقاطعة كاليننغراد روسيا تدرس خيارات الرد على خطوات ليتوانيا غير الودية بشأن مقاطعة كاليننغراد

روسيا تدرس خيارات الرد على خطوات ليتوانيا غير الودية بشأن مقاطعة كاليننغرادوأعرب بيسكوف "عن قناعة موسكو بأن هذه العقوبات غير القانونية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي غير قابلة للتطبيق تماما في هذه الحالة"، مشيرا إلى أن "فرض عقوبات فيما يتعلق بالعبور إلى كالينينغراد والعكس، يتعارض ببساطة مع الوثائق الأساسية".إلى ذلك، أعلنت ويندي شيرمان، نائب وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة أكدت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس، أنها تتفهم مخاوف روسيا المشروعة في مجال الأمن ومستعدة للعمل على معالجتها.وأضاف أن روسيا لن تسمح بمحاصرة مقاطعة لها وتستخدم جميع الأساليب الدبلوماسية حتى تستنفدها، ثم يأتي الرد بعدها الذي قد يكون عبارة عن إنزال قوات على الحدود الليتوانية البولندية وكاليننغراد، وبالتالي يتم فتح المعبر بالقوة إذا فشلت المفاوضات الدبلوماسية.و أعرب عن اعتقاده أن الناتو يدفع باتجاه تفاقم الأزمة الأوكرانية إلى مزيد من التصعيد.وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باجتياح لبنانهدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عقب مشاركته في الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على حرب لبنان الأولى عام 1982، باجتياح لبنان، مؤكدا إنه إذا طلب من الجيش تنفيذ عملية عسكرية هناك فستكون "قوية ودقيقة"، وأن"حزب الله" سيدفع خلالها "ثمنا باهظا"..وأكد أن هناك استعدادات لتلقى الجبهة الداخلية الإسرائيلية صواريخ من "حزب الله"، خلال العملية العسكرية المحتملة، مشددا على أن أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بإسرائيل لن تكون محصنة"، مضيفا أن " بلاده جاهزة للمعركة، وإذا لزم الأمر سيسير الجيش مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور"، على حد زعمه.وأضاف أن إسرائيل لم تعد قادرة على خوض حروب شاملة وما تقوم به حاليا هو هروب إلى الأمام نتيجة الاضطرابات السياسية داخلها.وأوضح أن التنسيق بين فرقاء المقاومة مستمر وفي سياقه الطبيعي، مشيرا إلى أن إسرائيل ستجر المنطقة إلى حرب إقليمية إذا ما استمرت في استهداف القدس، خاصة مع التعديات التي كانت تجري في حرم القدس الشريف.ولي العهد الكويتي يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامةأعلن ولي العهد الكويتي، مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة [البرلمان] والدعوة إلى انتخابات عامة، في ظل استمرار الأزمة السياسية القائمة في البلاد.وقرر ولي العهد في كلمة متلفزة موجهة إلى الشعب الكويتي، " بالاحتكام إلى الدستور واستنادا لحقه الدستوري، حل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للإجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية"، مشيرا إلى أن قرار حل مجلس الأمة جاء بعدما استشعرت القيادة الكويتية أن الحكومة والبرلمان أثارا سخط المواطنين.وأوضح، غباشي، أنه لا يمكن الجزم بأن الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية ستقود لتغيير الواقع السياسي في البلاد، لأنه قد يتغير لصالح الحكومة أو ضدها.وأوضح أن التركيبة السياسية داخل الكويت معقدة فهناك العديد من التيارات وهذا يؤدي لتباين التركيبة الحزبية، الأمر الذي يؤدي إلى حل البرلمان أو استقالة الحكومةيمكنكم متابعة المزيد عبر عالم سبوتنيك

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