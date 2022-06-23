https://arabic.sputniknews.com/20220623/زلزال-بقوة-51-درجة-يضرب-جزر-الكوريل-الروسية--1064071622.html
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية
قالت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة يوجنو سخالينسك الروسية لرصد الزلازل، إنه تم تسجيل زلزال بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من جزر الكوريل الروسية. 23.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-23T03:48+0000
2022-06-23T03:48+0000
2022-06-23T04:11+0000
روسيا
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يوزنو-ساخالينسك، روسيا - سبوتنيك. وقالت سيمينوفا لـ"سبوتنيك": "لقد وقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة في الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي [01:45 بتوقيت غرينتش] ... على عمق 62 كيلومترا [أكثر من 38 ميلا].ويقع مركز الزلزال على بعد 294 كيلومترا جنوب غرب مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في إقليم كامتشاتكا.ولا توجد معلومات عن أي ضحايا أو أضرار ناجمة عن الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أي إنذار بأمواج تسونامي.تقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.وفي 5 نوفمبر 1952، تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات في حدوث تسونامي ضخم دمر بلدة سيفيرو كوريلسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2300 شخص.
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روسيا
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب جزر الكوريل الروسية
03:48 GMT 23.06.2022 (تم التحديث: 04:11 GMT 23.06.2022) تابعنا عبر
قالت إيلينا سيمينوفا، رئيسة محطة يوجنو سخالينسك الروسية لرصد الزلازل، إنه تم تسجيل زلزال بلغت قوته 5.1 درجة بالقرب من جزر الكوريل الروسية.
يوزنو-ساخالينسك، روسيا - سبوتنيك.
وقالت سيمينوفا لـ"سبوتنيك": "لقد وقع الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة في الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي [01:45 بتوقيت غرينتش] ... على عمق 62 كيلومترا [أكثر من 38 ميلا].
ويقع مركز الزلزال على بعد 294 كيلومترا جنوب غرب مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في إقليم كامتشاتكا.
ولا توجد معلومات عن أي ضحايا أو أضرار ناجمة عن الزلزال، ولم يتم الإعلان عن أي إنذار بأمواج تسونامي.
تقع جزر الكوريل في منطقة نشطة زلزاليا تعرف باسم حلقة النار
، والتي تتأثر بانتظام بالزلازل القوية.
وفي 5 نوفمبر 1952، تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 9 درجات في حدوث تسونامي ضخم دمر بلدة سيفيرو كوريلسك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 2300 شخص.